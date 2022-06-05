Брат Мустафи Найєма отримав поранення на війні

Масі Найєм після початку повномасштабного вторгнення Росії пішов на службу до війська

Масі Найєм, брат заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма, отримав поранення під час бойових дій. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook бізнесмен Андрій Ставніцер.

За інформацією Ставніцера, Масі Найєм поранений у голову. Наразі його везуть у госпіталь у Дніпрі.

«Друже, тримайся. Ті, хто вміють молитися, моляться за тебе», – написав він.

Інформацію про поранення Масі Найєма також підтвердив і режисер, а нині військовослужбовець ЗСУ Олег Сенцов. За його словами, поранення важке, наразі Найєма везуть до лікарні.

Як відомо, Масі Найєм – український адвокат, засновник юридичної компанії «Міллер», громадський активіст, правозахисник, а також військовослужбовець. Він був мобілізований у 2015 році, через рік демобілізувався. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україні Масі Найєм знову пішов на службу у Збройні сили України.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська знову обстрілювали прикордонні райони Сумщини, Миколаїв, міста і громади Запорізької області, Харківщину. Також, за його словами, вкрай важкою залишається ситуація в Сєвєродонецьку, де продовжуються вуличні бої. Складна ситуація і в Лисичанську, Марʼїнці, Кураховому, інших містах і громадах Донбасу.

Глава держави повідомив, що станом на 4 червня Росія випустила по території України 2 503 ракети.