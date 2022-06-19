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    Події в Україні

    Військові знищили командно-розвідувальний центр 20-ї армії Росії

    На Харківщині знищили розвідувальний центр&nbsp;20-ї загальновійськової армії Західного військового округу - Військові знищили командно-розвідувальний центр 20-ї армії Росії
    На Харківщині знищили розвідувальний центр 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу
    фото з відкритих джерел

    За даними МВС, у командно-розвідувальних центрах працює від 200 до 300 осіб

    У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію про знищення українськими силами командно-розвідувального центру 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу (Воронеж).

    За даними МВС, у таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ним офіцер не нижче полковника. Однак, скільки загинуло військових – даних немає. Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

    «Підтверджую, що вчора був знищений пункт управління 20 армії РФ. Але важливе уточнення: це був не командний пункт, командно-розвідувальний центр. Туди стікається вся розвідінформація, обробляється, аналізується і передається в штаб. По втратах даних точних немає», – написав Андрусів.

    Нагадаємо, у суботу, 18 червня, у ЗМІ з'явилася інформація про знищення командно-розвідувального центру 20-ї армії РФ на Харківщині. Повідомлялося, що внаслідок удару по центру загинуло 40 осіб з 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу (Воронеж).

    Раніше бійці з Нацгвардії знищили бойову машину піхоти російських окупантів у районі Сєвєродонецька точним ударом з артилерії.

    Нагадаємо, що росіяни атакували Одещину й у ніч на 18 червня. Російські війська випустили дві крилаті ракети «Онікс» з берегового ракетного комплексу з території Криму. Українська система протиповітряної оборони знищила ракети в повітрі.

    Також сьогодні вранці жителі Києва та області чули два потужні вибухи. У Київській ОВА повідомили, що це результат відпрацювання українських систем протиповітряної оборони по ворожому повітряному об’єкту.

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    Теги: росія МВС окупанти ЗМІ війна військові Україна Telegram окупація радник #stoprussia
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    Військові знищили командно-розвідувальний центр 20-ї армії Росії