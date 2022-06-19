Військові знищили командно-розвідувальний центр 20-ї армії Росії

За даними МВС, у командно-розвідувальних центрах працює від 200 до 300 осіб

У Міністерстві внутрішніх справ підтвердили інформацію про знищення українськими силами командно-розвідувального центру 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу (Воронеж).

За даними МВС, у таких центрах працює від 200 до 300 осіб, а командує ним офіцер не нижче полковника. Однак, скільки загинуло військових – даних немає. Про це у Telegram повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів.

«Підтверджую, що вчора був знищений пункт управління 20 армії РФ. Але важливе уточнення: це був не командний пункт, командно-розвідувальний центр. Туди стікається вся розвідінформація, обробляється, аналізується і передається в штаб. По втратах даних точних немає», – написав Андрусів.

Нагадаємо, у суботу, 18 червня, у ЗМІ з'явилася інформація про знищення командно-розвідувального центру 20-ї армії РФ на Харківщині. Повідомлялося, що внаслідок удару по центру загинуло 40 осіб з 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу (Воронеж).

Раніше бійці з Нацгвардії знищили бойову машину піхоти російських окупантів у районі Сєвєродонецька точним ударом з артилерії.

Нагадаємо, що росіяни атакували Одещину й у ніч на 18 червня. Російські війська випустили дві крилаті ракети «Онікс» з берегового ракетного комплексу з території Криму. Українська система протиповітряної оборони знищила ракети в повітрі.

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