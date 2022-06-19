Миколаївщина: внаслідок обстрілів отримали поранення 16 цивільних

Наразі перебувають у лікарнях Миколаївської області загалом перебувають майже 300 поранених внаслідок обстрілів

Російська загарбники продовжують атакувати Миколаїв та область. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали 16 місцевих жителів. Про це повідомила очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Чиновниця повідомила, що вчора російські окупанти двічі вдарили по Миколаєву. Також під обстрілами опинилися Березнегуватська, Куцурубська, Галіцинівська та Первомайська громади.

Внаслідок дій ворога поранення отримали 16 осіб, серед постраждалих дітей немає. Всього в лікарнях Миколаївської області, за інформацією Замазєєвої, наразі перебувають 297 пацієнтів, які постраждали під час обстрілів. Ще 55 людей отримали допомогу амбулаторно.

Нагадаємо, 17 червня російські війська завдали ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого поранення отримали 20 осіб, двоє осіб загинули. Від ракетного удару постраждали чотири житлові багатоповерхові будинки та об'єкт інфраструктури. Раніше повідомлялося про одного загиблого і шістьох поранених (з них одна дитина).

Як відомо, триває 116-а доба протистояння українського народу російським загарбникам. У Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби українські підрозділи відбили штурм у районі Тошківки, як і у напрямках Оріхове – Золоте та Первомайськ – Золоте. Триває штурм у напрямку Оріхове – Гірське. Зараз росіяни також ведуть розвідку боєм у напрямку Ниркове – Миколаївка. Спробу просування у напрямку Врубівка – Миколаївка українські військові зупинили.