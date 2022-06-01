Ватажок бойовиків Пушилін отримав поранення у Лимані

У Лимані Донецької області українські військові поранили ватажка бойовиків Дениса Пушиліна. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

«У м. Лиман (Донецька область) в ході артилерійського удару постраждали 72 кадировці і був поранений Пушилін, який віз представляти гауляйтера окупованого Лиману», – написав Геращенко.

Раніше повідомлялося, що місто Лиман здебільшого контролюють російські війська, натомість українські військові зайняли на Лиманському напрямку нові укріплені позиції.

30 травня стало відомо, що українські війська втратили контроль над містом Лиман у Донецькій області. Бої продовжуються на його околицях. Цього ж дня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що противник готує подальший наступ на Лиманському напрямку.

Нагадаємо, рашистський посіпака Денис Пушилін зізнався, коли окупанти планують провести «референдум» про включення ОРДЛО до складу Росії. За словами Пушиліна, такий «референдум» може бути проведений після того, як окупанти захоплять усю територію Донецької та Луганської областей (мовою донбаських колаборантів це називається «вийти на конституційні кордони ДНР та ЛНР»).

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