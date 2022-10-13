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Маск відмовив у використанні Starlink в окупованому Криму 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Маск відмовив у використанні Starlink в окупованому Криму 
За словами мільярдера, спроба відвоювати півострів у російських військ може призвести до ядерної війни 
фото з відкритих джерел

Винахідник пояснив, що цей крок може призвести до «потенційної ескалації» конфлікту

На восьмому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну глава компанії SpaceX Ілон Маск відхилив запит української сторони на підключення до системи супутникового інтернету Starlink на окупованих Росією територіях. Про це заявив аналітик і президент Eurasia Group Ян Бреммер, повідомляє Businessinsider.

Як пише видання, Маск особисто відмовив у доступі до Starlink на окупованих територіях, зокрема, в Криму.

За словами Бреммера, в особистій бесіді Маск пояснив, що цей крок може призвести до «потенційної ескалації» конфлікту. Маск також вважає, що спроба відвоювати півострів у російських військ може призвести до ядерної війни. 

Як відомо, 26 лютого глава Мінцифри Михайло Федоров звернувся до Ілона Маска з проханням відправити в Україну станції Starlink для доступу до супутникового інтернету. Вже 27 лютого Маск погодився надати обладнання. А перша партія абонентських скриньок прибула вже 28 лютого. 

Нагадаємо, американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск днями викликав неабиякий скандал своїми міркуваннями про можливу мирну угоду між Україною та країною-терористкою РФ. Нагадаємо, мільярдер тоді, зокрема, запропонував віддати Росії окупований Крим і ще раз провести псевдореферендуми на загарбаних територіях.  

Раніше також Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, мовляв, все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.

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Теги: Ілон Маск президент SpaceX

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