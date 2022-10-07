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Маск спробував виправдатися за скандальні дописи про Україну 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Маск спробував виправдатися за скандальні дописи про Україну 
Мільярдер буцімто переймається долею світу
фото: AP

Днями винахідник неабияк розсердив українців 

Американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск днями викликав неабиякий скандал своїми міркуваннями про можливу мирну угоду між Україною та країною-терористкою РФ. Нагадаємо, мільярдер тоді, зокрема, запропонував віддати Росії окупований Крим і ще раз провести псевдореферендуми на загарбаних територіях.  

Після суспільного осуду Маск, який раніше підтримував Україну, зробив кілька заяв, буцімто досі є нашим прихильником. Винахідник написав: «Я великий фанат України, але не Третьої світової війни». 

Маск спробував виправдатися за скандальні дописи про Україну  фото 1

Нагадаємо, раніше також Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, мовляв, все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.

«Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу», – написав Маск відповідаючи на твіт Зеленського.

Як відомо, Ілон Маск запостив скандальне голосування щодо неприйнятних для України умов досягнення миру з Росією. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим. Маск пропонує повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН, а також залишити Крим у складі Росії. При цьому, як пропонує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. Також, за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Допис Маска викликав бурхливу реакцію з боку українців. 

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

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Теги: бізнесмен Ілон Маск скандал

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