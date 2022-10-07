Маск спробував виправдатися за скандальні дописи про Україну 

Днями винахідник неабияк розсердив українців

Американський бізнесмен, винахідник, Ілон Маск днями викликав неабиякий скандал своїми міркуваннями про можливу мирну угоду між Україною та країною-терористкою РФ. Нагадаємо, мільярдер тоді, зокрема, запропонував віддати Росії окупований Крим і ще раз провести псевдореферендуми на загарбаних територіях.

Після суспільного осуду Маск, який раніше підтримував Україну, зробив кілька заяв, буцімто досі є нашим прихильником. Винахідник написав: «Я великий фанат України, але не Третьої світової війни».

Нагадаємо, раніше також Маск відповів у Twitter президентові України Володимиру Зеленському, мовляв, все ще підтримує нашу країну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.

«Я все ще дуже підтримую Україну, але переконаний, що масштабна ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу», – написав Маск відповідаючи на твіт Зеленського.

Як відомо, Ілон Маск запостив скандальне голосування щодо неприйнятних для України умов досягнення миру з Росією. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим. Маск пропонує повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН, а також залишити Крим у складі Росії. При цьому, як пропонує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. Також, за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Допис Маска викликав бурхливу реакцію з боку українців.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»