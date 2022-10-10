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Мер Дніпра порівняв Ілона Маска з Коломойським

Юрій Лящук
glavcom.ua
Мер Дніпра порівняв Ілона Маска з Коломойським
Бізнесмени не повинні лізти у політику
фото з відкритих джерел

Мер Дніпра Борис Філатов вважає, що бізнесмени мають займатися бізнесом

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував заяви Маска та порівняв його слова із заявами українського олігарха Ігоря Коломойського.

«Давайте востаннє про Ілона Маска і забудемо, ок? Розкажу вам усім, як людина з великого бізнесу, що відбувається з людьми, коли вони починають пухнути від грошей», – написав він.

Він нагадав, що кілька років тому Коломойський давав багато інтерв’ю, в яких зокрема торкався і питань геополітики. Зокрема говорив, що НАТО боїться Росію.

«Звичайно, Ілон Маск не компрадор і шахрай, а, можливо, заробив свої мільярди не корупцією з аферами, а мізками та технологіями. Але... Психотип один», – додав Філатов.

За його словами, таким людям іноді стає нудно і вони починають думати, що «зловили Бога за бороду».

«Що зі своїми смердючими бабками вони можуть роздавати поради, лізти в політику, розповідати Україні, що робити з Росією, а Китаю з Тайванем. Ну і читати моралі стороннім тільки тому, що в тебе більше нулів на банківському рахунку», – додав він.

При цьому мер Дніпра не вважає, що їхню думку у непрофільній для них темі слухати не варто.

«Насправді ці люди – ніхто. Просто безглузді гаманці. Тому, що бізнесмени повинні заробляти гроші, управлінці – командувати, лікарі – лікувати, а вчителі – навчати», – написав він.

Як відомо, Ілон Маск запостив скандальне голосування щодо неприйнятних для України умов досягнення миру з Росією. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим. Маск пропонує повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН, а також залишити Крим у складі Росії. При цьому, як пропонує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. Також, за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Допис Маска викликав бурхливу реакцію з боку українців. 

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

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Теги: Ігор Коломойський Ілон Маск

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