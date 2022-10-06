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Він зіпсувався? Українці відреагували на нову скандальну заяву Маска

Надія Клочко
glavcom.ua
Він зіпсувався? Українці відреагували на нову скандальну заяву Маска
Ілон Маск знову розізлив українців
фото з відкритих джерел

Соцмережі активно обговорюють заяву Ілона Маска про регіони України з «російською більшістю»

Американський бізнесмен Ілон Маск знову розбурхав українські соцмережі своїми роздумами про урегулювання війни, яку Росія веде проти України. Маск заявив, що «у східних регіонах України, більшість населення віддає перевагу Росії», чим обурив українців.

Маск, відповідаючи на критику свого «мирного плану» з боку американського сенатора Ліндсі Грема, висловив позицію, що необхідно «підтримувати волю людей, які живуть у будь-якому конфліктному регіоні».

«Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми маємо у будь-якому конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні регіони країни мають російську більшість і вони віддають перевагу Росії», – написав він.

Щоб аргументувати свою позицію, Маск продемонстрував карту електоральних уподобань десятирічної давності – 2012 року. На цій карті видно, що у південних та східних областях України більшість населення голосувала за проросійську Партію регіонів.

«Очевидно, що не всі, хто голосував за проросійську партію, хотіли приєднатися до Росії, але було б некоректно сказати, що ніхто не хотів», – зазначив він.

Він зіпсувався? Українці відреагували на нову скандальну заяву Маска фото 1

Своєю чергою українці у соцмережах звинуватили маска у спекуляціях, адже електоральна карта, яку він навів, не є актуальною для сьогоднішньої України, бо думки значної частини українського населення щодо Росії змінилися після вторгнення російських військ у 2014 та 2022 роках. На думку коментаторів у мережі, Маск своїми заявами підігрує наративу російської пропаганди про те, що «не все так однозначно» у питанні війни, яким РФ уже не один рік намагається посіяти сумніви як серед українців, так і серед іноземців.

Він зіпсувався? Українці відреагували на нову скандальну заяву Маска фото 2

Також люди нагадують Маску, що на референдумі у 1991 році абсолютна більшість населення України висловилася за проголошення незалежності України. Навіть у Криму, який Маск хоче «віддати Росії», тоді 54% людей підтримали незалежність.

Він зіпсувався? Українці відреагували на нову скандальну заяву Маска фото 3

Українці також зазначають, що Маск недостатньо добре розуміє історію України та її реалії. Мовляв, не може людина бути генієм абсолютно у всіх сферах життя.

Він зіпсувався? Українці відреагували на нову скандальну заяву Маска фото 4

Народна депутатка Лариса Білозір зазначила, що заяви Маска є недоречними, особливо у день, коли Росія завдала нових ракетних ударів по українських містах.

Він зіпсувався? Українці відреагували на нову скандальну заяву Маска фото 5

Нардеп Олексій Гончаренко дорікнув Маску, що той знову «уявив себе експертом з геополітики», та закликав українців коментувати допис Маска, щоб донести правду. 

Він зіпсувався? Українці відреагували на нову скандальну заяву Маска фото 6

Користувачі соцмереж також звертають увагу, з яким ентузіазмом заяви Маска про Україну тиражують російські державні пропагандистські медіа.

Він зіпсувався? Українці відреагували на нову скандальну заяву Маска фото 7
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Не обійшлося і без жартів та мемів. Користувачі мережі потролили Маска динамікою електоральних уподобань у США та приміряли йому російський «ватник». 

Нагадаємо, раніше американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск запустив скандальне голосування щодо неприйнятних для України умов досягнення миру з Росією. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим. Маск пропонує повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН, а також залишити Крим у складі Росії. При цьому, як пропонує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. Також, за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Допис Маска викликав бурхливу реакцію з боку українців. 

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

Своєю чергою Маск відповів у Twitter президентові Володимиру Зеленському, що все ще підтримує Україну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.

У Білому домі США також не підтримали запропонований американським бізнесменом, засновником компаній Tesla та SpaceX Ілоном Маском «мирний план» для України. 

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Теги: пропаганда скандал Україна війна Ілон Маск

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