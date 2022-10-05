Білий дім прокоментував «мирний план» Маска

У США наголошують на концепції «нічого про Україну без України»

У Білому домі не підтримують запропонований американським бізнесменом, засновником компаній Tesla та SpaceX Ілоном Маском «мирний план» для України. Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Представниця адміністрації американського президента наголосила, що лише Україна може ухвалювати рішення щодо дипломатичного урегулювання війни з Росією.

«Ми завжди дуже чіткі і зрозумілі у цьому питанні: ми не збираємося говорити про Україну без України. Лише їм приймати рішення, коли справа дійде до дипломатії чи переговорів», – наголосила Жан-П'єр.

Нагадаємо, раніше американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск запустив скандальне голосування щодо неприйнятних для України умов досягнення миру з Росією. Зокрема, він пропонує віддати РФ тимчасово окупований Крим. Маск пропонує повторити «референдуми», але вже під наглядом ООН, а також залишити Крим у складі Росії. При цьому, як пропонує Маск, Україна повинна забезпечувати Крим водою. Також, за пропозицією Маска, Україна повинна стати нейтральною країною. Допис Маска викликав бурхливу реакцію з боку українців.

Президент України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Twitter відреагував на допис Маска, запропонувавши два варіанти вибору для нього: «Що Ілон Маск обирає: тих, хто підтримує Україну, чи тих, хто на боці Росії?»

Своєю чергою Маск відповів у Twitter президентові Володимиру Зеленському, що все ще підтримує Україну, але він вважає, що масштабна ескалація війни може завдати великої шкоди як Україні, так і світу.