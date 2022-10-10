Масована ракетна атака. Воїн «Азова» звернувся до українців

Бик: «Пам'ятайте, що ракетами міста не беруть і війни не виграють»

Український захисник і воїн «Азова» Олексій Бик, який до 2014-го працював журналістом «Главкома», з фронту звернувся до жителів міст, які зазнають ракетних ударів. Він поспішив заспокоїти українців, що ракетами рашистам не вийде підкорити Україну.

«Пам'ятайте, що ракетами міста не беруть і війни не виграють. Це все від безсилля. Тримайтеся. Найтемніша ніч перед світанком. Бережіть себе. Слава Україні», – написав Бик у Facebook.

Нагадаємо, триває 229-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.