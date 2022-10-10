Рашисти випустили по Україні 75 ракет – Залужний

Ворожа атака на Україну триває

Зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

«Країна-терорист Російська Федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО», – зазначив він.

За словами Залужного, Збройні сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян.

«Однак ворожа атака триває. Закликаю всіх знаходитися в укриттях!» – звернувся головнокомандувач ЗСУ до українців.

Нагадаємо, росіяни масовано обстрілюють міста України 10 жовтня.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Триває 229 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання оборонних позицій та рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.