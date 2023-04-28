Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масований ракетний удар по Україні: тривога тривала понад дві години

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Масований ракетний удар по Україні: тривога тривала понад дві години
В Умані ракета влучила у багатоповерхівку
фото: скріншот із відео

Вибухи прогриміли у кількох областях України

28 квітня близько 6:10 по всій території України було оголошено відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала понад дві години.

Росія завдала ракетного удару по Україні.

Так, вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі.

У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО і закликали мешканців бути в укритті. 

В тематичних пабліках повідомляють, що було здійснено пуски ракет Х-101/555 з кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

За попередніми даними, пуски стратегічної авіації відбувалися з району Курська та Воронежа. Це нова зона таких пусків.

Близько 05:25 ворог завдав ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

 

Теги: ракета війна росія Україна тривога

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ здійснила масований ракетний удар по Україні
Російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину
Сьогодні, 06:12
Російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
Сьогодні, 05:47
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
Сьогодні, 04:51

Події в Україні

Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети
Нічна атака на Україну: Росія випустила 23 ракети
Ракетний удар по Умані: є жертви і зросла кількість поранених
Ракетний удар по Умані: є жертви і зросла кількість поранених
У Мелітополі масове отруєння окупантів
У Мелітополі масове отруєння окупантів
Масований ракетний удар по Україні: тривога тривала понад дві години
Масований ракетний удар по Україні: тривога тривала понад дві години
Російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину
Російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину
Другий дивізіон ЗРК Patriot вже на чергуванні: генерал показав фото
Другий дивізіон ЗРК Patriot вже на чергуванні: генерал показав фото

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
186K
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
13K
Синоптики оголосили на 28 квітня помаранчевий рівень небезпеки (мапа)
9505
Завтра вступає в дію закон про «рибну реформу»: що зміниться?
6421
Ракетна атака на Київ: влада повідомила про наслідки
6285
Ексміністр Табачник отримав нову посаду в окупаційній «владі» Запоріжжя
5276
Голосування щодо геноциду українців: які держави проігнорували резолюцію ПАРЄ (список)

Новини

«Ми усі в крові, вікна вибило»: дівчина показала квартиру після атаки окупантів по Умані (відео)
Сьогодні, 07:46
Окупанти наступають на трьох напрямках і застосовують тактику терору – Генштаб
Сьогодні, 06:51
Нічна ракетна атака: ворог ударив по багатоповерхівці в Умані
Сьогодні, 05:47
По всій території України оголошували повітряну тривогу, в Києві та інших містах лунали вибухи
Сьогодні, 04:51
Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Сьогодні, 02:57
У Чехії вчителька розповідала, що українці здирають з росіян шкіру і вбивають дітей: деталі
Сьогодні, 02:04

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту