Масований ракетний удар по Україні: тривога тривала понад дві години

В Умані ракета влучила у багатоповерхівку

Вибухи прогриміли у кількох областях України

28 квітня близько 6:10 по всій території України було оголошено відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала понад дві години.

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Росія завдала ракетного удару по Україні.

Так, вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі.

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У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО і закликали мешканців бути в укритті.

В тематичних пабліках повідомляють, що було здійснено пуски ракет Х-101/555 з кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

За попередніми даними, пуски стратегічної авіації відбувалися з району Курська та Воронежа. Це нова зона таких пусків.

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Близько 05:25 ворог завдав ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані.

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.