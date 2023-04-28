Масований ракетний удар по Україні: тривога тривала понад дві години
Вибухи прогриміли у кількох областях України
28 квітня близько 6:10 по всій території України було оголошено відбій повітряної тривоги. Небезпека тривала понад дві години.
Росія завдала ракетного удару по Україні.
Так, вибухи прогриміли у Києві, на Полтавщині, Черкащині, у Миколаєві, Дніпрі.
У Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО і закликали мешканців бути в укритті.
В тематичних пабліках повідомляють, що було здійснено пуски ракет Х-101/555 з кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.
За попередніми даними, пуски стратегічної авіації відбувалися з району Курська та Воронежа. Це нова зона таких пусків.
Близько 05:25 ворог завдав ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані.
У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
Коментарі — 0