Російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину

Росія атакувала Дніпро ракетами

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Високоточниє» під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинули молода жінка та трирічна дитина», - написав він у Telegram.

Других подробиць Філатов не повідомив.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, після 4 години ранку по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Вибухи прогриміли у кількох областях, зокрема, й у Дніпрі.