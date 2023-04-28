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Російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину
РФ здійснила масований ракетний удар по Україні
фото з відкритих джерел

Росія атакувала Дніпро ракетами

У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

«Високоточниє» під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинули молода жінка та трирічна дитина», - написав він у Telegram.

Других подробиць Філатов не повідомив.

Російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину фото 1

Нагадаємо, після 4 години ранку по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Вибухи прогриміли у кількох областях, зокрема, й у Дніпрі.

Теги: ракета росія війна Дніпро

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