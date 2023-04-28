Російська ракета вбила у Дніпрі жінку та дитину
Росія атакувала Дніпро ракетами
У результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.
«Високоточниє» під@раси знову вбили в Дніпрі цивільних людей. Загинули молода жінка та трирічна дитина», - написав він у Telegram.
Других подробиць Філатов не повідомив.
Нагадаємо, після 4 години ранку по всій території України було оголошено повітряну тривогу. Вибухи прогриміли у кількох областях, зокрема, й у Дніпрі.
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