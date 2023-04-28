Головна Новини
search button user button menu button

Нічна ракетна атака на Україну: ворог завдав удару по багатоповерхівці в Умані – ЗМІ

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Нічна ракетна атака на Україну: ворог завдав удару по багатоповерхівці в Умані – ЗМІ
Російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну
фото скріншот з відео

Мережею ширяться перші кадри з місці чергового теракту росіян

Вранці у п’ятницю, 28 квітня, російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Повідомляється про влучання ракети у багатоповерхівку в Умані Черкаської області.

Про це повідомляють ЗМІ.

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про атаку у своєму Telegram.

«Цього ранку окупанти атакували Черкащину. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі. Наслідки з'ясовуємо. На місці працюють усі служби. Повітряна тривога триває», – написав Табурець.

Мережею ширяться перші кадри з місці чергового теракту росіян. На відео – дев'ятиповерховий будинок у місті Умань.

Попередньо, зруйновано цілий під’їзд. Інформації про жертв та поранених поки немає. На місці працюють ДСНС, поліція та медики.

Внаслідок ракетної атаки по багатоквартирному будинку Умані 5 потерпілих, їх госпиталізували, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

«28.04.23, 06:19, натепер, унаслідок ракетної атаки по Умані маємо 5 потерпілих. Вони в лікарні», – написав Табурець.

В ніч на п’ятницю, 28 квітня, по всій території України було оголошено повітряну тривогую.

Зараз у всіх регіонах України триває повітряна тривога. Близько 04:40 звуки вибухів було чутно в Києві.  

Теги: війна Умань Україна ракета

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Сама по собі співпраця з Росією для Китаю залишається важливою в контексті їхнього глобального протистояння Сполученим Штатам»
Путіна врятує, але чи піде проти Києва. Яку гру грає Китай
20 квiтня, 07:29
Синонім багатовекторності – невизначеність
Українське прокляття багатовекторністю
9 квiтня, 13:23
Росіяни свідомо саботують експорт зернових
Росія саботує експорт українського зерна, поки її кораблі ніхто не перевіряє – нардеп
6 квiтня, 16:01
Начальник Волинського прикордонного загону та керівник Надбужанського відділу Прикордонної Варти Польщі
На українсько-польському кордоні з’явиться ще один пункт пропуску
31 березня, 15:08
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
В Україні оголосили відбій повітряної тривоги
31 березня, 00:38
Наслідки ворожих обстрілів Донеччини 4 квітня
Росіяни обстріляли Донеччину ракетами, артилерією та «Градами»: є загиблі й поранені (фото)
5 квiтня, 01:24
Україна закликає покарати російських військових злочинців
Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади
12 квiтня, 13:10
Запоріжжя: росіяни завдали авіаційного удару по Оріхову, є руйнування
Запоріжжя: росіяни завдали авіаційного удару по Оріхову, є руйнування
14 квiтня, 14:15
Техніка противника перебувала між позиціями Сил оборони та росіян – за 150 метрів від ворога
Українські воїни перейшли мінне поле і підірвали ворожу техніку на очах у росіян (відео)
25 квiтня, 10:39

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
171K
Розлучення Оксани Білозір. Суд озвучив причини
24K
Скільки коштуватиме мед у цьому році? Бджолярі дали однозначну відповідь
16K
Що потрібно, аби виключити Росію з ООН? Польський дипломат озвучив варіант
11K
Ракетний удар по Миколаєву: нові деталі нічного терору (фото)
11K
Синоптики оголосили на 28 квітня помаранчевий рівень небезпеки (мапа)
8198
Завтра вступає в дію закон про «рибну реформу»: що зміниться?

Новини

Нічна ракетна атака на Україну: ворог завдав удару по багатоповерхівці в Умані – ЗМІ
Сьогодні, 05:47
По всій території України оголошено повітряну тривогу, в Києві та інших містах чутно вибухи (оновлено)
Сьогодні, 04:51
Львівське кафе звільнило баристу за дискримінаційні заяви в Twitter. Закладу погрожують підпалом
Сьогодні, 02:57
У Чехії вчителька розповідала, що українці здирають з росіян шкіру і вбивають дітей: деталі
Сьогодні, 02:04
Українців попередили про дефіцит електроенергії влітку – Укренерго (відео)
Сьогодні, 01:06
У бою загинув український журналіст і комунікаційник Олександр Бондаренко
Сьогодні, 00:46

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту