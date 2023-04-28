Нічна ракетна атака на Україну: ворог завдав удару по багатоповерхівці в Умані – ЗМІ
Мережею ширяться перші кадри з місці чергового теракту росіян
Вранці у п’ятницю, 28 квітня, російські терористи здійснили масовану ракетну атаку на Україну. Повідомляється про влучання ракети у багатоповерхівку в Умані Черкаської області.
Про це повідомляють ЗМІ.
Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про атаку у своєму Telegram.
«Цього ранку окупанти атакували Черкащину. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані: у житловий будинок і складські будівлі. Наслідки з'ясовуємо. На місці працюють усі служби. Повітряна тривога триває», – написав Табурець.
Мережею ширяться перші кадри з місці чергового теракту росіян. На відео – дев'ятиповерховий будинок у місті Умань.
Попередньо, зруйновано цілий під’їзд. Інформації про жертв та поранених поки немає. На місці працюють ДСНС, поліція та медики.
Внаслідок ракетної атаки по багатоквартирному будинку Умані 5 потерпілих, їх госпиталізували, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
«28.04.23, 06:19, натепер, унаслідок ракетної атаки по Умані маємо 5 потерпілих. Вони в лікарні», – написав Табурець.
В ніч на п’ятницю, 28 квітня, по всій території України було оголошено повітряну тривогую.
Зараз у всіх регіонах України триває повітряна тривога. Близько 04:40 звуки вибухів було чутно в Києві.
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