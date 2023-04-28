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По всій території України оголошено повітряну тривогу, в Києві та інших містах чутно вибухи (оновлено)

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
По всій території України оголошено повітряну тривогу, в Києві та інших містах чутно вибухи (оновлено)

У Миколаєві, Дніпрі, Києві та Черкащині працює ППО

В ніч на п’ятницю, 28 квітня, по всій території України було оголошено повітряну тривогую.

Близько 04:12 прозвучав вибух на Полтавщині, повідомляють місцеві ЗМІ.

Станом на 04:20 пролунали вибухи у Миколаєві та Дніпрі. За попередньою інформацією, в обох регіонах працює ППО.

О 04:22 ранку в Київській ОВА попередили місцевих про загрозу ракетного удару.

Звуки вибухів у столиці було чутно близько 04:40. 

Згодом у Київській міській військовій адміністрації повідомили про роботу ППО і закликали мешканців бути в укритті. 

Близько 04:45 чутно вибухи на Черкащині. За попередньою інформацією працює ППО.

В тематичних пабліках повідомляють, що було здійснено пуски ракет Х-101/555 з кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95мс.

Телеграм-канал Андрія Цаплієнка повідомляє, що пуски стратегічної авіації відбувалися з району Курська та Воронежа. Це нова зона таких пусків.

 

Близько 05:25 ворог завдав ракетного удару по багатоквартирному будинку в Умані. Про це підтвердив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram.

У той же час, у результаті ракетного удару по Дніпру загинули дві людини. Про це повідомив мер міста Борис Філатов.

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Триває 428-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділи сил оборони України протягом минулої доби відбили 54 атаки противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої надалі тривають за Бахмут та Мар’їнку. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 27 квітня.

Теги: війна тривога Україна вибух Київ

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