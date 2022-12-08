Масові страти цивільних в Україні окупантами. ООН назвала вражаючі цифри

На сьогодні ООН задокументувала насильницьку смерть 441 людини

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила, що російські збройні сили після вторгнення в Україну 24 лютого стратили сотні цивільних осіб. Про це повідомляє Управління Верховного комісара з прав людини.

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У доповіді ООН докладно розповідається, як російські загарбники вбивали цивільних осіб в українських населених пунктах Київської, Чернігівської та Сумської областей України з 24 лютого по 6 квітня 2022 року.

Відтак, за даними організації, у Бучі, яка перебувала під контролем російських військ з 5 по 30 березня, місія задокументувала вбивство 73 цивільних осіб (54 чоловіків, 16 жінок, двох хлопчиків та однієї дівчинки) і нині отримує підтвердження щодо вбивства ще 105 осіб.

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«Просте текстове повідомлення, шматок камуфляжного одягу або запис про попередню військову службу могли мати фатальні наслідки», – розповіла Богнер.

У доповіді зазначається, що на сьогодні ООН задокументувала насильницьку смерть 441 цивільної особи (341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчат) у трьох регіонах лише за перші шість тижнів російського вторгнення. Водночас автори документа підкреслюють, що фактичні цифри, значно вищі, оскільки робота зі збирання підтверджень принаймні ще 198 вбивств триває.

«Цивільні особи ставали мішенями на дорогах під час пересування в межах або між населеними пунктами, у тому числі під час спроб втечі від бойових дій», – зазначила Богнер.

Вона розповіла також, що «російські військові привозили цивільних осіб до імпровізованих місць утримання, а потім страчували в полоні. Тіла багатьох жертв були знайдені зі зв'язаними за спиною руками та вогнепальними ранами в голові».

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Зазначається, що окупанти вбивали переважно осіб чоловічої статі (88% усіх страт).

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 181 жертву серед цивільного населення.