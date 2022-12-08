Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Масові страти цивільних в Україні окупантами. ООН назвала вражаючі цифри

Альона Боженко
glavcom.ua
Масові страти цивільних в Україні окупантами. ООН назвала вражаючі цифри
ООН опублікувала доповідь про масові страти цивільних в Україні військовими РФ
фото ілюстративне

На сьогодні ООН задокументувала насильницьку смерть 441 людини

Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер заявила, що російські збройні сили після вторгнення в Україну 24 лютого стратили сотні цивільних осіб. Про це повідомляє Управління Верховного комісара з прав людини.

У доповіді ООН докладно розповідається, як російські загарбники вбивали цивільних осіб в українських населених пунктах Київської, Чернігівської та Сумської областей України з 24 лютого по 6 квітня 2022 року.

Відтак, за даними організації, у Бучі, яка перебувала під контролем російських військ з 5 по 30 березня, місія задокументувала вбивство 73 цивільних осіб (54 чоловіків, 16 жінок, двох хлопчиків та однієї дівчинки) і нині отримує підтвердження щодо вбивства ще 105 осіб.

«Просте текстове повідомлення, шматок камуфляжного одягу або запис про попередню військову службу могли мати фатальні наслідки», – розповіла Богнер.

У доповіді зазначається, що на сьогодні ООН задокументувала насильницьку смерть 441 цивільної особи (341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та 8 дівчат) у трьох регіонах лише за перші шість тижнів російського вторгнення. Водночас автори документа підкреслюють, що фактичні цифри, значно вищі, оскільки робота зі збирання підтверджень принаймні ще 198 вбивств триває.

«Цивільні особи ставали мішенями на дорогах під час пересування в межах або між населеними пунктами, у тому числі під час спроб втечі від бойових дій», – зазначила Богнер.

Вона розповіла також, що «російські військові привозили цивільних осіб до імпровізованих місць утримання, а потім страчували в полоні. Тіла багатьох жертв були знайдені зі зв'язаними за спиною руками та вогнепальними ранами в голові».

Зазначається, що окупанти вбивали переважно осіб чоловічої статі (88% усіх страт).

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну станом на 4 грудня Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 17 181 жертву серед цивільного населення.

Теги: ООН смерть окупанти населення військові вбивство

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Херсонці сідають на потяг до Києва, що почав курсувати після деокупації міста
ООН назвала гуманітарну ситуацію на півдні України критичною
29 листопада, 06:42
Світ має намір притягнути російське керівництво до відповідальності за злочин агресії
В ООН обговорюється створення спецтрибуналу для Путіна
5 грудня, 06:41
В Україні від початку війни загинули понад 6700 цивільних
Скільки цивільних загинули в Україні від початку війни: дані ООН
6 грудня, 02:55

Події в Україні

Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи
Politico визнало Зеленського найвпливовішою людиною Європи
Масові страти цивільних в Україні окупантами. ООН назвала вражаючі цифри
Масові страти цивільних в Україні окупантами. ООН назвала вражаючі цифри
Зеленський прокоментував перемогу Ощадбанку у суді Франції
Зеленський прокоментував перемогу Ощадбанку у суді Франції
Окупанти обстріляли з С-300 Печеніги в Харківській області (фото)
Окупанти обстріляли з С-300 Печеніги в Харківській області (фото)
Президент повідомив, які області найбільше потерпають від відключень світла
Президент повідомив, які області найбільше потерпають від відключень світла
У Миколаєві пролунали вибухи
У Миколаєві пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
23K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
16K
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
15K
Скандал між Україною та Грузією: правляча партія зробила заяву про постачання зброї
9199
Росія планує новий наступ – Столтенберг
8734
Путін та боротьба з алкоголізмом: стали відомі несподівані результати

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Вчора, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
6 грудня, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту