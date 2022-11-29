ООН назвала гуманітарну ситуацію на півдні України критичною

Херсонці сідають на потяг до Києва, що почав курсувати після деокупації міста

У Херсоні ситуація з водою, опаленням та електрикою залишається жахливою

В ООН заявляють, що ситуація в Миколаєві та Херсоні залишається жахливою та критичною. Лише в Миколаєві майже чверть мільйона людей стикаються з відсутністю тепла, води та світла. Про це пише CNN.

Представник ООН Стефан Дюжаррик повідомив, що координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун відвідала Херсон і Миколаїв. За її словами, люди, які виїжджають із Херсона, їдуть до Миколаєва.

«У Миколаєві вже встановлено кілька пунктів обігріву, щоб допомогти людям, які не можуть опалювати свої будинки. Працівники гуманітарних організацій надають матеріали та генератори, щоб ці місця працювали», – сказав Дюжаррик.

Він додав, що в ООН сподіваються за підтримки влади покрити основні потреби людей у Херсоні, якщо буде можливо підтримувати той самий рівень допомоги, що була спрямована протягом останніх двох тижнів.

«Однак ситуація з водою, опаленням та електрикою залишається жахливою, хоча подача електроенергії поступово відновлюється», – додав представник ООН.

Як повідомлялося, делегація Організації Об'єднаних Націй (ООН), до складу якої увійшли постійна координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун і голова офісу Управління з координації гуманітарних справ Сара Гілдінг, відвідала 28 листопада деокупований Херсон.

Попри визволення українськими військами 11 листопада 2022 року, місто Херсон на півдні України продовжує щодня зазнавати обстрілів російської артилерії. Лише 24 листопада 2022 року загинули 10 людей.

Мешканці Херсона зафіксували наслідки обстрілу мирного кварталу з рашистських «Градів».