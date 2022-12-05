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В ООН обговорюється створення спецтрибуналу для Путіна

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В ООН обговорюється створення спецтрибуналу для Путіна
Світ має намір притягнути російське керівництво до відповідальності за злочин агресії
фото з відкритих джерел

Розглядаються два варіанти спецтрибуналу за злочини РФ в Україні

В ООН поширюють проєкт резолюції про створення спеціального трибуналу на кшталт Нюрнберзького для притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини агресії в Україні. Про це повідомляє The Guardian.

«Це те, що дуже хвилює президента Зеленського. Це те, чого хоче Україна, і я думаю, що це матиме велику вагу. Питання в тому, чи будуть у них голоси на Генеральній Асамблеї. Досі всі резолюції щодо України підтримувалися більшістю. Цифри були досить значними», – сказала в Лондоні посол США з питань глобального кримінального правосуддя Бет ван Шаак.

Вона зазначила, що США не мають твердої позиції щодо спеціального трибуналу. Однак вона вважає, що є сенс у проведенні заочних судових процесів над росіянами, обвинуваченими у воєнних злочинах, якщо неможливо їх екстрадувати.

За її словами, США могли б розсекретити розвіддані, щоб допомогти виявити тих, хто несе найбільшу відповідальність за підготовку та ведення війни, яка, за її словами, є відвертим порушенням Статуту ООН.

Її зауваження свідчать про те, що ключові фігури в адміністрації президента Джо Байдена зараз прихильніше ставиться до ідеї створення спецтрибуналу.

Ван Шаак повідомила, що нині розглядаються два варіанти. Перший – це двосторонній договір між Україною та ООН, на що Генеральна Асамблея має дати згоду, аби забезпечити політичну підтримку всього міжнародного співтовариства щодо створення окремого трибуналу.

Другий варіант – це внутрішній суд, створений Україною за участю ЄС або Ради Європи й, можливо, схвалений голосуванням на Генеральній Асамблеї ООН.

В обох випадках ідеться про притягнення до відповідальності за злочин агресії.

«Це буде обмежена кількість обвинувачених, імовірно, вище політичне керівництво і, можливо, деякі вищі військові діячі», – зауважила вона.

Нагадаємо, Парламентська асамблея Ради Європи у своїй резолюції визнала необхідність створення міжнародного трибуналу для вищого російського політичного керівництва. Це вагоме рішення, адже до складу ПАРЄ входять 46 країн.

Парламентська асамблея НАТО закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців та визнала Росію державою-терористом. 

Олена Зеленська сподівається, що Велика Британія гратиме лідерську роль у створенні спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочинів Росії.

Крім того, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що запущено глобальний процес юридичної відповідальності російського диктатора Володимира Путіна і росіян за масові вбивства українців.

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Теги: путін США ООН війна Україна росія трибунал

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