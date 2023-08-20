Мер Львова показав дружині сідниці іншої жінки

Садовий побував у Стрийському парку на виставці скульптур

Мер Львова Андрій Садовий відвідав тиждень скульптури у Стрийському парку та зробив фото біля скандальної роботи Василя Корчового «Впевнена».

Будь ласка, читайте текст після реклами

На світлині Садовий позує разом із дружиною, обоє вони усміхаються. При цьому ракурс обрали незвичний, так що в мережі змогли роздивитися не лише зайві кілограми скульптури, а й її сідниці.

«Із якого боку не глянь, мистецтво в парку таки чудова ідея», – підписав знімок мер Львова.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У коментарях же почався новий шквал критики та хейту.

«Якесь жахіття»; «Вульгарно і зовсім не смішно»; «Чому наші діти мають це бачити?», – пишуть користувачі.

Хоча є й такі, що захоплені роботою: «Мені подобається. Фоточка зі скульптурою пишної пані у мене в списку речей які я хочу встигнути зробити»; «Чудова пластика у камені, які лінії, форми. Браво автору»; «Це реалії і треба сприймати це нормально».

Про скульптуру раніше написав у соцмережах співорганізатор виставки Павло Гудімов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гудімов прокоментував виставку у Львові фото: скріншот

«Вже в перші хвилини львів’яни проявили таку активність що моя стрічка переповнена фото і постами на тему однієї з них, а саме роботою Василя Корчового «Впевнена». Це так важливо жити в місті та країні, де демократичні думки є частиною всіх процесів, зокрема в культурі. Безмежно дякую за кожне слово, написане про скульптури, за кожну думку, яка збігається чи не збігається з моєю», ‒ написав Гудімов.

В коментарі УП. Життя Павло Гудімов заявив, що організатори очікували резонансу навколо скульптури. «Так, розраховували на резонанс, всі організатори про це говорили, що ця скульптура найбільше зрезонує, тому власне вона має бути», ‒ каже Гудімов, наголошуючи, що таким чином з публікою вирішили поговорити про «різну красу.

Нагадаємо, що вісім фігур у Стрийському парку тимчасово встановили у межах львівського тижня скульптури. Організатори підготували «Скульптурний маршрут», який діятиме з 18 серпня до 24 листопада. Скульптури належать Канівському скульптурному симпозіуму мистецького об'єднання «ЧервонеЧорне».

До слова, черговий скандал вибухнув у соцмережі Facebook. Приводом для обговорення стала публікація відомого у мережі юриста Клима Братківського, в якій він визнав зовнішність директора музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак «не відповідною до посади». В коментарях через його заяву він був звинувачений у бодішеймінгу та порушенні принципу толерантності.