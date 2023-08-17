Гола жінка, «голова Ківи»: у Львові розгорівся скандал через скульптури
Користувачі соцмереж негативно відреагували на нові скульптури у Львові
У межах львівського тижня скульптури у Стрийському парку встановлять вісім сучасних фігур з сірого граніту. У пресслужбі Львівської міської ради розповіли, що організатори тижня скульптури готують спеціальний маршрут, який діятиме з 18 серпня до 24 листопада.
«Скульптурний маршрут» у Стрийському парку сформований з колекції скульптур мистецького об'єднання «ЧервонеЧорне», яке організовує Канівський скульптурний симпозіум. Скульптури об'єднує матеріал – це сірий граніт з українських кар'єрів. Деякі твори є абстрактним символом, деякі продовжують тему класичного мистецтва, але новою сучасною мовою. Загалом в парку встановлять вісім скульптур, які стоятимуть там до листопада 2024 року», – розповіли у пресслужбі міської ради.
Відтак, львів'яни та користувачі соцмереж вже встигли висловити своє невдоволення майбутньою виставкою.
Також дехто із користувачів в одній зі скульптур побачив голову екснардепа від забороненої проросійської політичної партії ОПЗЖ, проросійського українського політика та колаборанта із Росією Іллі Киви.
Зазначимо, що управління екології Львова схвалило «Скульптурний маршрут» у Стрийському парку. Відтак ґрунти та рослинність не постраждають через конструкції фундаментів.
Зокрема, організували скульптурний проект мистецьке об'єднання «ЧервонеЧорне» та артцентр «Я Галерея» за підтримки Львівської міської ради та Стрийського парку.
Нагадаємо, у Львові побили трансгендерну військову Хелен. Дівчина взяла відпустку від служби, щоб приїхати на похорон мами.
До слова, увечері в неділю, 13 серпня, у Львові обвалився балкон, на якому стояла людина.
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