Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
Користувачі соцмереж тепер обговорюють зарплату директорки музею Голодомору
Директорка музею Голодомору Лесі Гасиджак отримує за свою роботу щомісяця отримує 70 тис. грн. Про це повідомив у Facebook юрист Клим Братківський, який раніше критикував науковицю за фігуру і був звинувачений у бодішеймінгу.
«Сьогодні подивився сюжет з Чернівців, де журналіст запитував пенсіонерів, яка в них пенсія і як їм живеться. Люди сказали, що пенсія від 2900 до 5000 грн. Як люди живуть на таку пенсію я не знаю, проте сьогодні випадково дізнався, що очільниця «Голодомору-геноциду» отримує 70000 грн. Нічого так, мабуть, дійсно спеціаліст у своїй сфері», – написав Братківський.
Відтак, користувачі соцмереж взялися тепер критикувати зарплатню Гасиджак.
Як зазначила одна з дописувачок, нещодавно Національний музей Голодомору-геноциду вчергове звернувся до одного з благодійних фондів з проханням надати фотоматеріали для своєї експозиції. Прохання обґрунтували тим, що музей – «бюджетна установа і коштів на закупівлю експонатів у них немає».
До слова, зарплата екскерівниці Національного музею Голодомору-геноциду Олесі Стасюк за листопад 2021 року становила 98,1 тис. грн.
Нагадаємо, черговий скандал вибухнув у соцмережі Facebook. Приводом для обговорення стала публікація відомого у мережі юриста Клима Братківського, в якій він визнав зовнішність директора музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак «не відповідною до посади». В коментарях через його заяву він був звинувачений у бодішеймінгу та порушенні принципу толерантності.
До слова, скандал навколо директори музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак отримав несподіване продовження. Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла засудила прояви бодішеймінгу, назвавши це «огидним неприйнятним явищем». Проте заявила, що зовнішність директорки музею Голодомору таки не є неприйнятною.
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