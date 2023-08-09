Головна Київ Новини
search button user button menu button

Як створювався тризуб для «Батьківщина-мати»: скульптор розповів цікаві деталі

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Як створювався тризуб для «Батьківщина-мати»: скульптор розповів цікаві деталі
«Батьківщина-матір» із тризубом
фото: glavcom.ua

Олексій Пергаменщик каже, що від герба СРСР обов'язково треба було позбутись

Олексій Пергаменщик – автор тризуба на монументі «Батьківщина-мати» поділився думками з приводу подальшої долі герба СРСР. Також у інтерв'ю скульптор-монументаліст розповів, як створювався тризуб. 

Олексій Пергаменщик каже, що від герба СРСР обов'язково треба було позбутись.

«Радянський Союз був абсолютно терористичним режимом – репресії, голодомори, смерть. Він разом із Гітлером під цим символом почав Другу світову війну. Навіщо потрібний цей символ? Я прирівнюю його до свастики», – сказав Олексій Пергаменщик.

Олексій Пергаменщик
Олексій Пергаменщик
фото з відкритих джерел

На думку скульптора, радянський герб ламати не можна, його потрібно використовувати у просвітницьких цілях.

«Демонтувати та переміщати – можна. Експонувати по-різному можна, відвезти до музею тоталітаризму, наприклад. Розбивати не – можна. Нехай нащадки вирішують, що з цим робити», – зазначив скульптор. 

Автор тризуба наголошує, що при розробці було дуже важливо, аби український герб не був важчим за серп і молот. Сам же тризуб розміром 4,5 на 7,5 м важить понад 400 кг, його виготовили з європейського металу.

«Я не бачив свою сім'ю два місяці. І вся моя команда також так працювала: найкращі 3D-дизайнери, найкращі архітектори, дуже відомі. Ми проводили наради вночі, розходилися до комендантської години буквально за 15 хвилин, щоб просто встигнути добігти додому. І це було у вихідні та у свята», – каже Олексій.

Скульптор каже, перебрав до 30 варіантів тризуба, коли працював над створенням ескізу.

«Це були і графічні варіанти, і варіанти в 3D-моделях. Я особисто ліпив макети в масштабі один до тридцяти, кілька штук із пластиліну, досить великі: 50 сантиметрів заввишки. Я виварював реальні зразки з нержавіючої сталі, піднімав їх на тросах нагору, вивішував на щиті, відходив і дивився. Потім знову заходив, обрізав угорі, потім знову відходив і дивився. І так цикли повторювалися», – говорить скульптор. 

 Автор скульптури ділиться, що його уже почали називати «Льоша-тризуб».

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запитувало українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати».

15 фото
На весь екран
На «Батьківщину-матір» встановлено тризуб
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

6 серпня на «Батьківщину-матір» було встановлено тризуб. Уся частина, де був радянський герб, тепер повністю закрита пластинами зі сталі, а на них прикріплений тризуб – навіть більший за розміром, ніж радянський герб.

Читайте також: Тризуб замість герба СРСР. Українці посварилися через декомунізацію «Батьківщини-матері»
Теги: Батьківщина Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Як створювався тризуб для «Батьківщина-мати»: скульптор розповів цікаві деталі
Як створювався тризуб для «Батьківщина-мати»: скульптор розповів цікаві деталі
Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото
Захід сонця в Києві. Соцмережі діляться фантастичними фото
На Київщині житель Вишгорода підірвав дві гранати у гаражі (відео)
На Київщині житель Вишгорода підірвав дві гранати у гаражі (відео)
У Києві стрімко дорожчає оренда житла: динаміка цін
У Києві стрімко дорожчає оренда житла: динаміка цін
Аеропорт «Бориспіль» відмовився від скандального тендера на прибирання за 52 млн грн
Аеропорт «Бориспіль» відмовився від скандального тендера на прибирання за 52 млн грн
Опалювальний сезон у Києві: як місто готується до нових атак окупантів
Опалювальний сезон у Києві: як місто готується до нових атак окупантів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Колишня очільниця МЗС Австрії, на весіллі якої танцював Путін, переховується у російській глибинці
81K
Путін підписав черговий указ, що руйнує систему міжнародного права
24K
Митрополит ПЦУ заявив, що українська влада «вигадала» війну (відео)
16K
Путін, який злякався їхати на саміт БРІКС, дав настанови президенту ПАР
12K
Захід втрачає віру в успіх контрнаступу – CNN
12K
Зареєстровано законопроєкт, який дозволяє чоловікам відмовлятися від служби в армії

Новини

Агентка головного управління генштабу РФ шукала ремонтні бази ЗСУ
Сьогодні, 15:30
Депутат Кропивницької міськради очолював банду рекетирів – СБУ
Сьогодні, 15:09
Держава втратила 15 млн грн: ДБР повідомило про підозру чиновнику Міноборони
Сьогодні, 13:24
Японія знову нагадує Росії, що вона країна-агресорка: нові санкції
Сьогодні, 11:25
Путін обрав місто-побратим для окупованого Маріуполя
Сьогодні, 10:39
До України прямують танки Leopard, які купила невідома країна – ЗМІ
Вчора, 17:25

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту