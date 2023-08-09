Як створювався тризуб для «Батьківщина-мати»: скульптор розповів цікаві деталі

Олексій Пергаменщик каже, що від герба СРСР обов'язково треба було позбутись

Олексій Пергаменщик – автор тризуба на монументі «Батьківщина-мати» поділився думками з приводу подальшої долі герба СРСР. Також у інтерв'ю скульптор-монументаліст розповів, як створювався тризуб.

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Олексій Пергаменщик каже, що від герба СРСР обов'язково треба було позбутись.

«Радянський Союз був абсолютно терористичним режимом – репресії, голодомори, смерть. Він разом із Гітлером під цим символом почав Другу світову війну. Навіщо потрібний цей символ? Я прирівнюю його до свастики», – сказав Олексій Пергаменщик.

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Олексій Пергаменщик фото з відкритих джерел

На думку скульптора, радянський герб ламати не можна, його потрібно використовувати у просвітницьких цілях.

«Демонтувати та переміщати – можна. Експонувати по-різному можна, відвезти до музею тоталітаризму, наприклад. Розбивати не – можна. Нехай нащадки вирішують, що з цим робити», – зазначив скульптор.

Автор тризуба наголошує, що при розробці було дуже важливо, аби український герб не був важчим за серп і молот. Сам же тризуб розміром 4,5 на 7,5 м важить понад 400 кг, його виготовили з європейського металу.

«Я не бачив свою сім'ю два місяці. І вся моя команда також так працювала: найкращі 3D-дизайнери, найкращі архітектори, дуже відомі. Ми проводили наради вночі, розходилися до комендантської години буквально за 15 хвилин, щоб просто встигнути добігти додому. І це було у вихідні та у свята», – каже Олексій.

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Скульптор каже, перебрав до 30 варіантів тризуба, коли працював над створенням ескізу.

«Це були і графічні варіанти, і варіанти в 3D-моделях. Я особисто ліпив макети в масштабі один до тридцяти, кілька штук із пластиліну, досить великі: 50 сантиметрів заввишки. Я виварював реальні зразки з нержавіючої сталі, піднімав їх на тросах нагору, вивішував на щиті, відходив і дивився. Потім знову заходив, обрізав угорі, потім знову відходив і дивився. І так цикли повторювалися», – говорить скульптор.

Автор скульптури ділиться, що його уже почали називати «Льоша-тризуб».

Нагадаємо, 1 серпня з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запитувало українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати».

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На «Батьківщину-матір» встановлено тризуб фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

6 серпня на «Батьківщину-матір» було встановлено тризуб. Уся частина, де був радянський герб, тепер повністю закрита пластинами зі сталі, а на них прикріплений тризуб – навіть більший за розміром, ніж радянський герб.