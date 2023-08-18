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Скандал у Львові: директорка музею Голодомору розкритикувала оголену скульптуру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Скандал у Львові: директорка музею Голодомору розкритикувала оголену скульптуру
Гасиджак написала, що поширення фото скульптури Корчового спричинило новий шквал мемів та хейту в її бік
колаж: glavcom.ua

Мішенню критики стала скульптура Василя Корчового «Впевнена», що відтворює жіночу фігуру

 

У Стрийському парку Львова почали монтувати експозицію, яка вже викликала масштабне обговорення не лише через містян, а й «завірусилось» у мережі. Мішенню критики стала скульптура Василя Корчового «Впевнена», що відтворює жіночу фігуру.

Скульптура Василя Корчового «Впевнена»
Скульптура Василя Корчового «Впевнена»
фото: Павло Гудімов

На скульптуру також відреагувала очільниця Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак, яка нещодавно зазнала масштабного цькування в соцмережах. Гасиджак написала, що поширення фото скульптури Корчового спричинило новий шквал мемів та хейту.

Гасиджак відреагувала на скульптуру
Гасиджак відреагувала на скульптуру
фото: скріншот

«Зі свого боку хочу подякувати за цю прекрасну роботу і проект. Якщо всесвіт вирішив випробувати мене на стійкість (а ти/ви/команда є одними з операторів цього процесу), то у нього це напрочуд вдало виходить. Бо пішла нова хвиля мемів, щирих коментарів від добрих ідеальних галичан. Хоча, не приховуватиму, думки про те, що вам заплатили ті, хто три тижні тому почав все це божевілля, в мене теж були... Тільки найбільшому ворогу бажаю опинитися в подібній ситуації», ‒ написала Гасиджак.

Про скульптуру раніше написав у соцмережах співорганізатор виставки Павло Гудімов.

Гудімов прокоментував виставку у Львові
Гудімов прокоментував виставку у Львові
фото: скріншот

«Вже в перші хвилини львів’яни проявили таку активність що моя стрічка переповнена фото і постами на тему однієї з них, а саме роботою Василя Корчового «Впевнена». Це так важливо жити в місті та країні, де демократичні думки є частиною всіх процесів, зокрема в культурі. Безмежно дякую за кожне слово, написане про скульптури, за кожну думку, яка збігається чи не збігається з моєю», ‒ написав Гудімов.

В коментарі УП. Життя Павло Гудімов заявив, що організатори очікували резонансу навколо скульптури. «Так, розраховували на резонанс, всі організатори про це говорили, що ця скульптура найбільше зрезонує, тому власне вона має бути», ‒ каже Гудімов, наголошуючи, що таким чином з публікою вирішили поговорити про «різну красу.

Нагадаємо, що вісім фігур у Стрийському парку тимчасово встановили у межах львівського тижня скульптури.  Організатори підготували «Скульптурний маршрут», який діятиме з 18 серпня до 24 листопада. Скульптури належать Канівському скульптурному симпозіуму мистецького об'єднання «ЧервонеЧорне».

До слова, черговий скандал вибухнув у соцмережі Facebook. Приводом для обговорення стала публікація відомого у мережі юриста Клима Братківського, в якій він визнав зовнішність директора музею Голодомору в Києві Лесі Гасиджак «не відповідною до посади». В коментарях через його заяву він був звинувачений у бодішеймінгу та порушенні принципу толерантності.

Читайте також: Хейтер директорки музею Голодомору знайшов новий привід для її цькування
Теги: Львів культура виставка Голодомор 1932-1933 років парк

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