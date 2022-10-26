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Мер Мелітополя пояснив, чому рашисти тримають в заручниках населення окупованих територій

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Мер Мелітополя пояснив, чому рашисти тримають в заручниках населення окупованих територій
Вчора окупанти випустили з Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей всього 94 людини
фото: з відкритих джерел

Евакуація з кожним днем ускладнюється через погодні умови

Окупанти продовжують тримати в заручниках населення окупованих  Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей. Рашисти навмисно утримують українців, оскільки потім виїхати буде складніше. Про це повідомив мер Мелітополя Івана Федорова.

За його словами, вчора окупанти випустили з Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей всього 94 людини, серед них 33 жителі Мелітополя і району. Вони направилися евакуаційним маршрутом до Запоріжжя.

При цьому евакуація з кожним днем ускладнюється через погодні умови. Ґрунтову дорогу у «сірій» зоні поблизу селища Кам’янське, яке є наступним населеним пунктом після російського блок-поста у Василівці, розмивають дощі. «Якщо не випустити людей зараз, далі їм буде виїхати набагато складніше. Рашисти це розуміють, проте продовжують випускати десятки замість тисяч», –зазначив Федоров.

Нагадаємо, розпочалася 245 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

Теги: Іван Федоров війна окупанти

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