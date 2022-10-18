Росіяни планують затопити Херсонщину? Оголошена евакуація

Гауляйтер Херсонщини Сальдо оголосив про евакуацію місцевого населення на лівий берег Дніпра

Окупанти на Херсонщині збираються вивозити мешканців і не виключають «найскладніших рішень»

Маріонетка Кремля, херсонський колаборант Володимир Сальдо оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення. Про це Сальдо написав в Telegram.

Колоборант зазначив, що українські війська накопичують сили для широкомасштабного наступу.

За його словами, російські війська сформували угруповання, аби завадити Збройним силам України звільнити область. Він оголосив про переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра через так звану небезпеку затоплення.

« Існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС та скидання води з каскаду електростанцій вище за Дніпром. У такій ситуації мною було прийнято важке, але вірне рішення оголосити про організоване переміщення цивільного населення», – заявив Сальдо.

У своєму зверненні колоборант згадав не лише райони Херсонської області (але не Херсон), а й колишній Снігурівський район Миколаївської області).

Під евакуацію потрапляють місцеві жителі:

Бериславського,

Білозерського,

Снігурівського,

Олександрівського районів.

За словами Сальдо, окупанти в Херсоні готуються до наступу захисників України і створюють «оборонні укріплення».

Новий командувач силами російських окупантів в Україні Сергій Суровікін також заявив, що дії та плани країни-агресора щодо Херсона «залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається». За його словами, ситуація «непроста», а окупанти збираються діяти «усвідомлено і своєчасно».

«Не виключаю ухвалення найбільш непростих рішень», – стверджує він.

Нагадаємо, вже кілька днів у російських пабліках масово повідомляють про контрнаступ Збройних сил України на Херсонському напрямку. Окупанти скиглять, що наші захисники здійснюють потужну атаку.

За оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже наступного тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.