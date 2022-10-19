Евакуація з Херсона. Кім розкрив цинічний задум росіян

Віталій Кім припустив, що росіяни можуть готувати провокацію у Херсоні

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім вважає, що за оголошеною окупантами евакуацією жителів Херсона криється намір обстріляти місто. Таку думку Кім висловив у своєму Telegram.

Посадовець зазначив, що окупанти наразі копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію, з яких буде зручно бити по Херсону. Тому він висловив побоювання, що окупанти будуть обстрілювати Херсон.

«Враховуючи заяви росіян, що ЗСУ будуть обстрілювати Херсон, є враження, що вони (окупанти – «Главком») готуються бити по місту. На жаль», – зазначив очільник Миколаївської адміністрації.

Зазначимо, представники окупаційної адміністрації Херсонщини один за одним випускають заяви про необхідність евакуації через наступ ЗСУ, а місцеві жителі відзначають, що окупанти та колаборанти все ж дослухалися до рекомендацій та масово тікають з Херсона. Також почалася евакуація жителів Херсона на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста».

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.