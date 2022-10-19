Евакуація з Херсона. РНБО звернулася до жителів міста

В РНБО припускають, що Росія під виглядом евакуації хоче депортувати якомога більше українців

Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони (РНБО) звернувся до жителів окупованої Херсонщини з застереженням щодо оголошеної окупантами евакуації.

У Центрі нагадали, що жителям Херсона надходять sms про нібито підготовку Силами оборони України до масованих обстрілів міста, і на цій підставі окупанти проводять евакуацію.

У повідомленні наголошується, що інформація про підготовку ударів ЗСУ по Херсону не відповідає дійсності.

«Нещодавно командувач армії РФ Суровікін заявив про нібито підготовку ракетного удару ЗСУ по Херсону та греблі Каховської ГЕС, через що з міста будуть «евакуювати» населення. Водночас Віталій Кім повідомив, що «росіяни, ймовірно, готуються бити по Херсону… Не здивуємося, якщо вони обстріляють натовпи людей, а також житлові квартали, щоб звинуватити в цьому ЗСУ», – зазначили у Центрі протидії дезінформації.

Відомство застерігає українців – ця дезінформація спрямована на те, щоб «посіяти паніку та депортувати під виглядом «евакуації» якомога більше українців».

«ЗСУ ніколи не проводили прицільних обстрілів цивільного населення і тим паче не попереджали про свої плани окупантів! Не довіряйте сумнівним повідомленням із прихованих номерів!» – наголошується у повідомленні.

Зазначимо, представники окупаційної адміністрації Херсонщини протягом останніх декількох днів заявляють про необхідність евакуації через наступ ЗСУ, а місцеві жителі відзначають, що окупанти та колаборанти все ж дослухалися до рекомендацій та масово тікають з Херсона. Також почалася евакуація жителів Херсона на лівий берег Дніпра.

Нагадаємо, раніше Сергій Суровікін, призначений нещодавно командувачем об'єднаного угрупування військ РФ в Україні, не виключив прийняття «непростих рішень» по Херсону. Суровікін визнав, що ситуація на Херсонщині склалася «непроста».

До слова, за оцінками західних військових, наші військові можуть звільнити Херсон та повернути контроль над правим берегом Дніпра вже цього тижня.

Повідомлялося, що у Херсоні окупаційна адміністрація вивозить цивільних, побоюючись взяття міста. Колаборант Володимир Сальдо звернувся до керівництва Російської Федерації із проханням допомогти в організації виїзду жителів Херсонської області.