Мер Миколаєва повідомив про вибухи у місті

І місті не працюють лінії 101 та 112

Вночі 19 серпня ворог вчергове відкрив вогонь по Миколаєву. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами у місті пролунали потужні вибухи.

«Миколаїв – потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – написав мер.

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Після вибухів у місті перестали працювати лінії 101 та 112.

«У разі потреби, телефонуйте за міськими номерами: (0512 )30 45 17, (0512) 30 45 18», – додав мер.

Нагадаємо, російські окупанти вночі обстріляли центр Нікополя. Ворог застосовує ствольну артилерію.

Також протягом 18 серпня у Сумській області зафіксували близько 100 «прильотів» під час обстрілів російських окупантів.





