Мер Миколаєва повідомив про вибухи у місті
І місті не працюють лінії 101 та 112
Вночі 19 серпня ворог вчергове відкрив вогонь по Миколаєву. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами у місті пролунали потужні вибухи.
«Миколаїв – потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – написав мер.
Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.
Після вибухів у місті перестали працювати лінії 101 та 112.
«У разі потреби, телефонуйте за міськими номерами: (0512 )30 45 17, (0512) 30 45 18», – додав мер.
Нагадаємо, російські окупанти вночі обстріляли центр Нікополя. Ворог застосовує ствольну артилерію.
Також протягом 18 серпня у Сумській області зафіксували близько 100 «прильотів» під час обстрілів російських окупантів.
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