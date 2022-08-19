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Мер Миколаєва повідомив про вибухи у місті

Альона Боженко
glavcom.ua
Мер Миколаєва повідомив про вибухи у місті
Окупанти обстріляли Миколаїв
фото ілюстративне

І місті не працюють лінії 101 та 112

Вночі 19 серпня ворог вчергове відкрив вогонь по Миколаєву. Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами у місті пролунали потужні вибухи.

«Миколаїв – потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – написав мер.

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Після вибухів у місті перестали працювати лінії 101 та 112. 

«У разі потреби, телефонуйте за міськими номерами: (0512 )30 45 17, (0512) 30 45 18», – додав мер.

Нагадаємо, російські окупанти вночі обстріляли центр Нікополя. Ворог застосовує ствольну артилерію.

Також протягом 18 серпня у Сумській області зафіксували близько 100 «прильотів» під час обстрілів російських окупантів.

 

Теги: Миколаїв вибух обстріл окупанти

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