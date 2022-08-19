Близько 100 «прильотів». Окупанти весь день обстрілювали Сумщину

У Краснопільській громаді росіяни відкрили вогонь з міномета

Протягом 18 серпня у Сумській області зафіксували близько 100 «прильотів» під час обстрілів російських окупантів. Про це розповів очільник Сумської ОДА Дмитро Живицький.

Росіяни 7 разів обстрілювали території Білопільської, Краснопільської та Миропільської громад.

Білопільську громаду окупанти обстріляли з території РФ зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу близько 9:30 пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. Там зафіксували 15 «прильотів».

О 19:55 почався мінометний обстріл – 10 «прильотів». А о 20:00 почався обстріл з артилерії – 20 «прильотів».

У Краснопільській громаді о 13:50 росіяни відкрили вогонь з міномета, унаслідок чого сталося 7 «прильотів».

У Миропільській громаді з 14:20 був обстріл зі 120 мм міномета – 15 прильотів. Обстріл продовжився о 17:30. Унаслідок цього обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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Нагадаємо, російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

У гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.