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Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії

Альона Боженко
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії
Нікополь потрапив під артилерійський обстріл
фото ілюстративне

Інформації про постраждалих немає

Російські окупанти вночі обстрілюють центр Нікополя. Ворог застосовує ствольну артилерію. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Жителів просять залишатися в укриттях або коридорах.

«Армія Росії обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії. Перебуваєте в укриттях або коридорах», – йдеться в повідомленні.

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, протягом 18 серпня у Сумській області зафіксували близько 100 «прильотів» під час обстрілів російських окупантів.

Білопільську громаду окупанти обстріляли з території РФ зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу близько 9:30 пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. Там зафіксували 15 «прильотів».

Також російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

У гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху

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