Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії

Інформації про постраждалих немає

Російські окупанти вночі обстрілюють центр Нікополя. Ворог застосовує ствольну артилерію. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

Жителів просять залишатися в укриттях або коридорах.

«Армія Росії обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії. Перебуваєте в укриттях або коридорах», – йдеться в повідомленні.

Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, протягом 18 серпня у Сумській області зафіксували близько 100 «прильотів» під час обстрілів російських окупантів.

Білопільську громаду окупанти обстріляли з території РФ зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу близько 9:30 пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. Там зафіксували 15 «прильотів».

Також російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».

У гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.