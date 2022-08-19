Окупанти обстріляли Нікополь з артилерії
Інформації про постраждалих немає
Російські окупанти вночі обстрілюють центр Нікополя. Ворог застосовує ствольну артилерію. Про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.
Жителів просять залишатися в укриттях або коридорах.
«Армія Росії обстрілює центр міста Нікополь зі ствольної артилерії. Перебуваєте в укриттях або коридорах», – йдеться в повідомленні.
Інформації про руйнування та постраждалих наразі немає.
Нагадаємо, протягом 18 серпня у Сумській області зафіксували близько 100 «прильотів» під час обстрілів російських окупантів.
Білопільську громаду окупанти обстріляли з території РФ зі ствольної артилерії. Внаслідок обстрілу близько 9:30 пошкоджено нежилий будинок та приміщення школи. Там зафіксували 15 «прильотів».
Також російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог попередньо завдав удару крилатою ракетою «Іскандер».
У гуртожитку Харкова, який обстріляли окупанти, жили люди із порушеннями слуху.
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