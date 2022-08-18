Найтрагічніша ніч для Харківщини: все про ракетні обстріли (фото, відео)

Розбір завалів після ракетних ударів по Харкову триває, кількість жертв може зрости

Минула ніч для Харківщини видалася найтяжчою від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України. Від російських ракетних обстрілів постраждало мирне населення, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

У Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

«Минула ніч стала однією з найтрагічніших для Харківщини за увесь час війни. Протягом ночі росіяни завдавали масованих ракетних ударів по Харкову. Під ударом російських терористів знову опинилися мирні спальні райони з цивільними людьми», – написав Синєгубов.

Близько 21:30 російська ракета, імовірно «Іскандер», влучила у триповерховий житловий будинок в Салтівському районі. «Будинок майже повністю зруйнований, сталася масштабна пожежа. За останніми даними, під завалами загинули семеро людей, 17 – поранені, в тому числі 11-річна дитина», – зазначив Синєгубов.

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Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.

У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. «Станом на зараз дві людини загинули, 18 – отримали поранення, в тому числі дві дитини. Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються. На місцях працюють усі спеціальні служби», – зазначив голова ОВА.

Пізніше у ДСНС Харківської області повідомили, внаслідок обстрілу загинуло три особи, з них одна дитина. «18 серпня о 04:43 до ДСНС надійшла інформація, що у Слобідському районі міста Харкова, внаслідок потрапляння ворожої ракети, сталася часткова руйнація чотириповерхового гуртожитку та покрівлі будівлі трамвайного депо.

До місця події було направлено 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС. За попередніми даними загинуло три особи, з них одна дитина (хлопчик 2009 р.н.). восьмеро людей, з яких дві дитини, вдалося врятувати», – йдеться у повідомленні.

Загалом, за попередніми даними, внаслідок нічних атак на Харківщину вже відомо про 20 загиблих.

Синєгубов також повідомив, що одразу 24 бригади медиків екстреної допомоги працювали вночі в місцях ракетних ударів по житлових будинках в Харкові. З пожежею від влучання ракети в житловий будинок на Салтівці боролися 80 співробітників ДСНС. Також на місцях ворожих ударів працювали працівники інших екстрених служб та правоохоронці.

Нагадаємо, російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова.