Одна людина загинула, є поранені: мер Миколаєва повідомив про наслідки обстрілу

Рашисти в день знову атакували Миколаїв

Райони ураження та всі інші подробиці влада міста повідомить згодом

Внаслідок денного ракетного удару по Миколаєву одна людина загинула, є поранені. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

«За попередньою інформацією, внаслідок денних обстрілів двоє осіб отримали поранення, їх госпіталізували до лікарні. Ще одна людина померла дорогою до мед закладу», – йдеться у повідомленні.

Сєнкевич також уточнив, що наразі інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

«Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Райони ураження та всі інші подробиці повідомлю вам згодом», – написав він.

Як повідомлялося, сьогодні в день стало відомо про чергову атаку росіян на Миколаїв. У місті та області була оголошена повітряна тривога.

Нагадаємо, триває 176-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу на окремих напрямках, а також блокуванні морських комунікацій України у Чорному морі. Тривають авіаційні та ракетні удари по військових і цивільних об’єктах на території України.