Мешканці Маріуполя змушені по кілька днів стояти у чергах по воду

У Маріуполі ситуація катастрофічна, в місті давно немає світла, води, тепла

У Маріуполі критична ситуація із питною водою: мешканці змушені стояти за нею у чергах по кілька діб

У Маріуполі люди змушені стояти в черзі по питну воду до двох діб. Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

«Маріуполь. На зараз. Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина – падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини – літню спеку», – написав він.

Що відбувається у Маріуполі

У місті ситуація катастрофічна: там давно немає світла, води, тепла. Маріуполь практично зруйнований російськими окупантами.

20 травня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти намагаються відновити водопостачання у місті, проте, не маючи компетентності, це призводить до масового прориву труб і підтоплень. Пізніше він повідомив, що росіяни не змогли відновити водопостачання у Маріуполі й встановили мобільні душові намети. Через відсутність водопостачання у місті можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань.

За даними Бойченка, у Маріуполі залишається більш як 100 тисяч мешканців.

Нагадаємо, у Маріуполі окупанти взялися зносити будинки, не розбираючи завалів. Ніхто не намагається віднайти тіла загиблих у розторощених спорудах, тож таким чином росіяни знищують сліди своїх злочинів.