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    Події в Україні

    Мешканці Маріуполя змушені по кілька днів стояти у чергах по воду

    У Маріуполі ситуація катастрофічна, в місті давно немає світла, води, тепла - Мешканці Маріуполя змушені по кілька днів стояти у чергах по воду
    У Маріуполі ситуація катастрофічна, в місті давно немає світла, води, тепла
    фото: Telegram-канал Петра Андрющенка

    У Маріуполі критична ситуація із питною водою: мешканці змушені стояти за нею у чергах по кілька діб

    У Маріуполі люди змушені стояти в черзі по питну воду до двох діб. Про це у своєму Telegram повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

    «Маріуполь. На зараз. Для отримання питної води тепер маєш записатись в чергу. Черга від двох днів. Тобто тепер питна вода в кращому випадку раз на два дні. Основна причина – падіння рівня води в природних джерелах забору воду. Прогнозують подальше скорочення поставок води через природні причини – літню спеку», – написав він.

    Що відбувається у Маріуполі

    У місті ситуація катастрофічна: там давно немає світла, води, тепла. Маріуполь практично зруйнований російськими окупантами.

    20 травня міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що окупанти намагаються відновити водопостачання у місті, проте, не маючи компетентності, це призводить до масового прориву труб і підтоплень. Пізніше він повідомив, що росіяни не змогли відновити водопостачання у Маріуполі й встановили мобільні душові намети. Через відсутність водопостачання у місті можуть виникнути спалахи інфекційних захворювань.

    За даними Бойченка, у Маріуполі залишається більш як 100 тисяч мешканців.

    Нагадаємо, у Маріуполі окупанти взялися зносити будинки, не розбираючи завалів. Ніхто не намагається віднайти тіла загиблих у розторощених спорудах, тож таким чином росіяни знищують сліди своїх злочинів.

    Теги: Маріуполь росія окупанти вода війна Україна водопостачання окупація #stoprussia
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    Мешканці Маріуполя змушені по кілька днів стояти у чергах по воду