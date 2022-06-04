Маріуполь: росіяни зносять будинки, під завалами залишаються тіла (відео)

Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на полігоні

Окупанти знищують сліди своїх злочинів

У Маріуполі окупанти взялися зносити будинки, не розбираючи завалів. Ніхто не намагається віднайти тіла загиблих у розторощених спорудах, тож таким чином росіяни знищують сліди своїх злочинів. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Учора після оприлюднення даних про тіла загиблих під завалами, окупанти приступили до прямого знесення будинків без розбору завалів. Перші будинки по проспекту Єдності 56-60 за посиленою охороною з залученням «державних волонтерів» знесено», – повідомляє Андрющенко.

Радник мера також зауважує – дані про нові тіла загиблих неможливо отримати, бо після знесення все вивозиться на сміттєзвалище Лівобережного району міста. Якщо в будівлях залишались трупи, то їх разом зі сміттям вивантажено на полігоні.

«Нелюдське поводження навіть з загиблими набрало нечуваних обертів», – підсумовує радник мера.

Раніше поліцейських, які перейшли на сторону окупантів, впізнали. Раніше вони були правоохоронцями у Донецькій області та Маріуполі. Стало відомо про 90 зрадників, які будуть воювати проти своєї країни.

Нагадаємо, голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що усі поліцейські, які залишилися на тимчасово окупованих Росією територіях, звільнені з відомства.

Частина працівників, які не вийшли з окупованих територій, написали рапорти, що з об’єктивних причин не можуть вийти з цієї території – це хворі родичі, за станом здоров’я і так далі. Але їх все одно звільнили.



