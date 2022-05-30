Рашисти облаштували «фільтраційний табір» для українців біля кордону з Естонією

Процедура «незрівнянно жорстока» у порівнянні з «табором» у Безіменному

Відомо принаймні про один такий «табір» та щонайменше трьох людей, які пройшли такий «табір» на кордоні

Росія облаштовує так звані «фільтраційні табори» для українців не лише на окупованих територіях, а й на території Росії — біля кордону з Естонією. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він отримав свідчення про те, що облаштували «фільтраційні табори» біля пунктів переходу кордону Росії з Естонією. Андрющенко розповів, що йому відомо принаймні про один такий «табір» та щонайменше трьох людей, які пройшли такий «табір» на кордоні.

«Ситуація така: коли ти перетинаєш кордон Росії, вони дивляться твої документи за українським закордонним паспортом, дивляться, що тебе було депортовано з Маріуполя і що ти підписав «бумажку» про свій статус, який вони намагаються тобі надавати», — пояснив Андрющенко.

Після цього українців відправляють на «фільтрацію». За його словами, процедура «незрівнянно жорстока» у порівнянні з «табором» у Безіменному, який змушені проходити маріупольці.

«Дуже жорстко, вже фсбешники, ніякі волонтери. Ніяких вже ігор. З досить великими допитами, затриманнями. Таке знущання-знущання», — каже радник мера.

Нагадаємо, що російські війська продовжують вивозити українців до фільтраційних таборів. Лише за останній тиждень туди вивезли майже три тисячі маріупольців.

Раніше повідомлялося, що із Маріуполя окупанти масово вивозять у «фільтраційні табори» чоловіків. у фільтраційних таборах, які російські окупанти влаштували мешканцям Маріуполя, загарбники вдаються до допитів дітей.

Додамо, що станом на 22 травня загальна кількість депортованих до Росії маріупольців сягала близько 50 тисяч осіб. У міської ради Маріуполя також з’явився повний перелік фільтраційних пунктів Донецькій області для мешканців Маріуполя та Маріупольського району.