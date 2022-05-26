Рашисти в Маріуполі розширюють братські могили і готують чергову провокацію – радник мера

Російські пропагандисти планують використовувати братські могили для того, щоб звинуватити військових України у вбивстві мирних жителів

У Маріуполі окупанти розширюють ще одну братську могилу на тлі заяв української влади щодо загрози епідемії у місті. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Окупанти готуються розширити братську могилу на старому цвинтарі Маріуполя у Центральному районі. Для цього, росіяни використовують наші попередження про загрозу епідемії і фактично розпочали «серіал» по центральним каналам раша-тв за сценарієм «ми місцеві, тут живемо, ми боїмося – треба перепоховання», – розповів Андрющенко.

За його словами, місцеві розповідають про розширення та підготовку нових ровів для поховань. При цьому російські пропагандисти планують використовувати братські могили для того, щоб звинуватити військових України у вбивстві мирних жителів та нелюдських похованнях.

Як повідомлялося, після того, як загарбники «звільнили» Маріуполь, від міста лишилось небагато.

Український журналіст Борис Яковенко, виклав відео, де показав вулиці міста, обпалені дерева та зруйновані будинки.

Нагадаємо, росіяни встановили у кількох ключових точках Маріуполя телевізори, аби транслювати кремлівську пропаганду у місцях скупчення людей. Радник міського голови Петро Андрющенко зазначив, що у пунктах видачі гуманітарної допомоги, оформлення документів, а також на місцях доступу до води окупанти встановили 12 75-дюймових телевізорів, на яких безперервно транслюють російські пропагандистські телеканали.

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