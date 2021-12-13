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    Мешканці Закарпаття виготовляють сир за швейцарською технологією

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    Асортимент сироварні складається з чотирьох видів сиру - Мешканці Закарпаття виготовляють сир за швейцарською технологією
    Асортимент сироварні складається з чотирьох видів сиру
    фото: Ангеліна Страшкулич

    Підприємство впродовж одного робочого дня виготовляє до 140 кілограмів сиру

    Одна з найперших та найвідоміших крафтових сироварень Закарпатської області «Селиська сироварня», що в селі Нижнє Селище Хустського району, за рік виготовила приблизно 10-12 тис. кг сиру. Про це розповіла сироварка та співвласниця підприємства Інна Пригара, пише «Укрінформ».

    «Приблизно 10-12 тис. кг сиру виготовили за рік, серед яких понад одну тисячу – за останній місяць», – сказала вона.

    Сироварка зазначила, що підприємство впродовж одного робочого дня виготовляє до 140 кілограмів сиру, для чого використовується 1,5 тисячі літрів коров’ячого молока.

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    Окрім цього, Пригара поінформувала, що наразі асортимент сироварні складається з чотирьох видів сиру. Йдеться, зокрема, про «Нарцис Карпат» (твердий, від шести місяців витримки), «Селиський» (напівтвердий, три місяці витримки), «Менчул» (напівтвердий,три місяці витримки) та «Хуст» (м'який, один тиждень витримки).

    «Селиська сироварня» працює з 1994 року. Підприємство виготовляє сир за швейцарською технологією.

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    Теги: Закарпаття продукти Хуст
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    Мешканці Закарпаття виготовляють сир за швейцарською технологією