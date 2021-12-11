Підприємство з Кременчука постачало прострочені продукти в садочки та школи (фото)

Продовольча база «штампувала» фальсифікат

У Кременчуці викрили незаконну господарську діяльність торгівельної продовольчої бази, яка постачала немарковану і прострочену продукцію у торговельні мережі України. Про це інформує Держпродспоживслужба.

«Бізнесмени» здійснювали фальсифікацію (перепакування, нанесення маркування) харчових продуктів невідомого походження та виробництва, а тоді реалізовували їх у роздрібних торгівельних мережах на території України, постачали для дошкільних та освітніх закладів Полтавщини і Київської області, а також до підрозділів Державної прикордонної служби України та Міністерства оборони України.

За результатами проведених заходів зафіксовано ряд порушень вимог харчового законодавства, у тому числі:

немаркована, невідомого походження харчова продукція;

незаконне нанесення етикеток з маркуванням на харчові продукти;

фальсифікація маркування з метою можливого отримання надприбутків;

незадовільний гігієнічний стан потужностей із зберігання та обігу харчових продуктів (несвоєчасне прибирання, бруд в холодильно-морозильних камерах, спільне зберігання протермінованих вражених пліснявим грибом сирів, масло з пошкодженими споживчими упаковками мишоподібними шкідниками, спільне зберігання із харчовими продуктами побутових та харчових відходів).

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