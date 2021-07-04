  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус
    Економіка та фінанси

    Корів усе менше. Україна переходить на фейкові сири

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сир із молока поступово перетворюється на делікатес - Корів усе менше. Україна переходить на фейкові сири
    Сир із молока поступово перетворюється на делікатес
    Фото: blog.metro.ua

    Виробники дедалі активніше замінюють сири на сирні продукти

    У травні наростити виробництво сиру, як це було в попередні роки, українським сироварам не вдалося. Про це повідомляє infagro.com.ua. «Випуск справжніх сичужних сирів у порівнянні з травнем 2020 року зменшився на 15%, нижче рівня в 6 тис. тонн. У той же час на 3% збільшився випуск сирних продуктів, приблизно до 3,5 тис. тонн», – ідеться в повідомленні.

    Зазначається, що попит на сир падає. Сировари завжди добре заробляли на початку сезону, коли ціни на сировину знижувалися. В цьому році подібного зниження не відбулося, і маржинальність сироробного бізнесу не покращилася навіть в порівнянні із зимовими місяцями.

    «Збільшення цін зараз неможливе, так як це призведе до того, що дешеві польські сири заберуть ще більшу частку ринку. Швидше за все, відбудеться скорочення виробництва і сильні підприємства будуть видавлювати з ринку слабших», – прогнозують фахівці.

    Варто зазначити, що справжній натуральний сир без домішок виготовлений із молока, включає сичужний компонент або ж його аналоги. Містить закваску з кислого молока і щіпки солі. Для кращого процесу згортання в складі можна знайти хлористий кальцій. Всі компоненти добре засвоюються в організмі людини і швидко перетравлюються. Саме тому сир – це дуже цінна їжа.

    Натомість у сирному продукті молока менш 20%. Решта 80% – це білок і жир, отримані неприродним способом. Зазвичай для його виготовлення беруть кокосове масло. Іноді користуються пальмовою олією. Такий вид масел перетворюється в трансізомерні або ж трансгенний жир. Ці жири легко провокують появу серцево-судинних захворювань, виникнення холециститу, швидке ожиріння, атеросклероз або, в деяких випадках, тромбоз судин.

    Нагадаємо, в 2020 році рекордно зросло виробництво рослинного молока. У порівнянні з 2019 роком обсяги збільшилися на 1259%.

    Зазначимо, обсяги виробництва молока за перші п’ять місяців 2021 року скоротилися на 5,2% – до 2,5 млн т. Наразі виробники молока не знають, чого чекати восени та яке майбутнє молокопереробної галузі. Загострює ситуацію стрімке наближення ринку землі.

    Читайте також інтерв'ю: Вадим Чагаровський: Українець тепер споживає у рази менше молочної продукції, ніж за радянських часів
    Теги: продукти ціни їжа молочна продукція Україна час
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Корів усе менше. Україна переходить на фейкові сири