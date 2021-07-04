Корів усе менше. Україна переходить на фейкові сири

Виробники дедалі активніше замінюють сири на сирні продукти

У травні наростити виробництво сиру, як це було в попередні роки, українським сироварам не вдалося. Про це повідомляє infagro.com.ua. «Випуск справжніх сичужних сирів у порівнянні з травнем 2020 року зменшився на 15%, нижче рівня в 6 тис. тонн. У той же час на 3% збільшився випуск сирних продуктів, приблизно до 3,5 тис. тонн», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що попит на сир падає. Сировари завжди добре заробляли на початку сезону, коли ціни на сировину знижувалися. В цьому році подібного зниження не відбулося, і маржинальність сироробного бізнесу не покращилася навіть в порівнянні із зимовими місяцями.

«Збільшення цін зараз неможливе, так як це призведе до того, що дешеві польські сири заберуть ще більшу частку ринку. Швидше за все, відбудеться скорочення виробництва і сильні підприємства будуть видавлювати з ринку слабших», – прогнозують фахівці.

Варто зазначити, що справжній натуральний сир без домішок виготовлений із молока, включає сичужний компонент або ж його аналоги. Містить закваску з кислого молока і щіпки солі. Для кращого процесу згортання в складі можна знайти хлористий кальцій. Всі компоненти добре засвоюються в організмі людини і швидко перетравлюються. Саме тому сир – це дуже цінна їжа.

Натомість у сирному продукті молока менш 20%. Решта 80% – це білок і жир, отримані неприродним способом. Зазвичай для його виготовлення беруть кокосове масло. Іноді користуються пальмовою олією. Такий вид масел перетворюється в трансізомерні або ж трансгенний жир. Ці жири легко провокують появу серцево-судинних захворювань, виникнення холециститу, швидке ожиріння, атеросклероз або, в деяких випадках, тромбоз судин.

Нагадаємо, в 2020 році рекордно зросло виробництво рослинного молока. У порівнянні з 2019 роком обсяги збільшилися на 1259%.

Зазначимо, обсяги виробництва молока за перші п’ять місяців 2021 року скоротилися на 5,2% – до 2,5 млн т. Наразі виробники молока не знають, чого чекати восени та яке майбутнє молокопереробної галузі. Загострює ситуацію стрімке наближення ринку землі.