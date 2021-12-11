Індекс олів'є: скільки цього року коштуватиме «новорічний» салат

Для українців приготування страви обійдеться на 21% дорожче, ніж у 2020

За рік індекс вартості найпопулярнішого новорічного салату олів’є зріс на 21%. Про це повідомляє ТСН.

«Протягом року спостерігається зростання цін майже на всі категорії товарів. Зокрема, здорожчання спіткало всі основні продукти, що входять до складу олів'є, крім картоплі. Порівнюючи з минулим роком, картопля здешевшала на 15% та коштує в середньому 7 грн за кілограм», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед інгредієнтів традиційного салату найбільше здорожчали цибуля (майже вдвічі) та яйця (на понад 50%). Ціни на ковбасу коливаються 120 до 290 грн/кг. Проте замість ковбаси часто додають курятину, яка теж здорожчала – вартість кілограма тушки зросла на чверть, а філе – на 20%.

Банка консервованого горошку коштує від 25 до 50 гривень. Водночас, ціна свіжих огірків становить близько 50 грн, а солоних – 40-70 грн. Оскільки основні складові майонезу – яйце і соняшникова олія - здорожчали, то, відповідно, зріс у ціні і сам майонез – у середньому на 20%.

Також аналітики підрахували, скільки коштуватиме приготувати на сім'ю три кг олів'є за класичним рецептом. Для нього потрібні картопля, морква, яйця, огірки свіжі або квашені, консервований горошок, варена ковбаса, цибуля, зелень та майонез.

Отож за місяць до новорічних та різдвяних свят приготувати три кілограми салату коштуватиме українцям 209,9 грн., тоді як станом на 1 грудня 2020 року коштувало 173,5 грн.

Нагадаємо, в Україні подорожчає популярний сорт алкоголю.

Також мандарини дорожчають: скільки коштують найпопулярніші зимові цитрусові.

Крім того, вартість оренди житла на новорічні свята злетіла до небес: у Парижі дешевше.

Читайте також: