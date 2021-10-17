Ціни на сир в Україні продовжують стрімко зростати

Споживач все більше схиляється до купівлі більш дешевого імпортного сиру

Як і всі молокопродукти в світі, сир подорожчав. Україна в цьому плані не відстає, сировари мають намір і далі збільшувати ціни. Про це повідомляє Agravery.

«Вартість українського сиру практично завжди була вище світової. Але тепер наш сир вже відчутно дорожчий, ніж у наших сусідів білорусів і ціни впритул наблизилися до рівня Росії, куди колись постачали величезні обсяги українського товару», – йдеться в повідомленні.

Сировари вважають, що підняття цін на сир в ситуації, що склалася, необхідне для виживання виробництва. Але це призводить до того, що споживач все більше схиляється до купівлі більш дешевого імпортного сиру, звикає до смакових якостей більш дешевого, наприклад, польського сиру.

«І якщо в майбутньому ціни навіть вирівняються, то багато хто буде вже робити вибір на користь іноземного продукту. Загалом, шансів швидко відновити виробництво буде зовсім мало, навіть якщо раптом українське молоко стане дешевим, а ціни на газ впадуть у рази», – зауважують експерти.

Крім того, деякі великі оператори мають намір в жовтні збільшити ціну на сир на чергові 5%, на полицях в магазинах він не буде дешевше 220 грн/кг. Випуск справжнього сичужного сиру в минулому місяці склав близько 5,5 тис. т (-18% до серпня 2020 року), а сирного напівтвердого продукту 3,8 тис. т. У вересні, і тим більше в жовтні, виробництво сиру в Україні ще більше скоротиться.

Нагадаємо, молоко стрімко дорожчає по всьому світу. Продовольча організація ООН назвала причини.