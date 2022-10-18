Мешканка Черкас, яка закликала окупантів вдарити по місту, сяде на 10 років

Жінка отримала покарання за державну зраду

Придніпровський районний суд Черкас виніс вирок у справі Тетяни Дробот, яку обвинувачували у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність України. Про це повідомляє видання «18000».

Згідно з матеріалами справи, на початку березня жінка переслала своїй сестрі, яка проживає в Росії, а також двом своїм подругам фотографії фортифікаційних споруд у центрі Черкас. Світлини обвинувачена супроводжувала підписами «Бомбонуть, щоб їх тут не було». Окрім того, Дробот поширювала у забороненій соціальній мережі інформацію, що виправдовує анексію українських міст.

На початку квітня жінку затримали. Відтоді вона перебувала у Черкаському слідчому ізоляторі.

Колегія суддів слухала справу понад пів року та у результаті винесла вирок у вигляді реального ув’язнення для Дробот терміном 10 років.

Жінка визнала вину в інкримінованих їй злочинах і щиро розкаялась, що було враховано під час визначення покарання. Крім того, вона отримала позитивні характеристики за місцем проживання від очільника ОСББ, який розповів, що Дробот доглядала за клумбою та висаджувала квіти. Мінімальне покарання за інкриміновану жінці державну зраду – 15 років ув’язнення, втім, нижня межа була переглянута, враховуючи каяття та пом’якшувальні обставини.

Під час судових дебатів прокурор Черкаської обласної прокуратури попросив для обвинуваченої вісім років ув’язнення. Захисник обвинуваченої попросив для неї покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

У своєму останньому слові Дробот попросила вибачення за скоєний злочин і ще раз заявила про те, що діяла нібито «піддавшись емоціям». Із її слів, з місцем, де були облаштовані фортифікаційні споруди, у неї пов’язані теплі спогади і там познайомились її сестра з майбутнім чоловіком. Жінка плакала і говорила, що «життя проходить повз неї» та просила повернути її «внука», якому вона «хоче купувати морозиво».

Вирок може бути оскаржений у апеляційній інстанції. До набуття ним законної сили жінка продовжуватиме перебувати у СІЗО. Їй та її чоловіку також повернуть вилучену комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки викрили ще одного агента РФ на Харківщині. Поплічника ворога вдавалося затримати «на гарячому» під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових.