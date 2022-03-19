Верховна Рада розширить перелік посадовців, яким надається державна охорона

В Україні триває 24-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією

Зміни до законодавства пов’язані з російською збройною агресією проти України

Троє нардепів від фракції «Слуга народу» Єгор Чернєв, Олександр Завітневич і Геннадій Касай ініціюють внесення змін до закону про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб. Про це свідчить текст законопроєкту, зареєстрованого у Раді 19 березня, передає «Главком».

Зокрема, держохороною хочуть забезпечити міністра оборони України і заступника Голови Верховної Ради.

Крім цього, державна охорона у разі наявності загрози життю чи здоров’ю може здійснюватися щодо секретаря Ради національної безпеки і оборони, Головнокомандувача Збройних Сил та керівників інших державних органів.

Окремо нардепи пропонують надавати державну охорону посадовим особам іноземних держав та міжнародних організацій, які прибувають в Україну чи перебувають на її території.

«Враховуючи гостру потребу у терміновому ефективному забезпеченні оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності спричинену російською збройною агресією проти України та необхідністю формування надійного захисту кордонів України в майбутньому, законопроєктом пропонується доповнити перелік посадових осіб, яким надається державна охорона з метою забезпечення нормального функціонування органів державної влади України та безпеки посадових осіб», – сказано у пояснювальній записці.

Зауважимо, що, згідно із законодавством, у місцях постійного і тимчасового перебування забезпечується безпека: Голови Верховної Ради; прем’єр-міністра; Голови Конституційного Суду; Голови Верховного Суду; першого заступника Голови Верховної Ради України; першого віце-прем’єр-міністра України; міністра закордонних справ України; генерального прокурора.

Нагадаємо, що в Україні триває 24-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.