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«Ми готові». Резніков прокоментував можливий наступ з боку Білорусі

Альона Боженко
glavcom.ua
«Ми готові». Резніков прокоментував можливий наступ з боку Білорусі
Резніков заявив, що Україна уважно слідкує за ситуаціяєю на білоруському кордоні
фото із відкритих джерел

Резніков підкреслив, що у стратегічних планах Кремля – знищення всієї української державності

Білоруський напрямок може бути використаний російською армією для нового нападу на Україну. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі телемарафону.

«Ми спостерігаємо уважно за тим, що відбувається вздовж кордону, і на території Білорусі вглибині – наша розвідка і наші партнери – польські і литовські друзі, у першу чергу, бо вони теж межують з ними, ми уважно спостерігаємо», – зазначив міністр.

Резніков підкреслив, що у стратегічних планах Кремля – знищення всієї української державності, захоплення столиці і всіх територій, а потім, можливо, ведення якихось перемовин із Заходом про «розподіл, скажімо, залишків, як вони собі думають, України».

«Тому, звісно, і білоруський напрямок може бути ними використаний стратегічно для нападу. Для цього їм треба сконцентрувати зусилля у декількох місцях. Тому ми, скажімо, не розслабляємося, готові до цього, але уважно дивимося і будемо розуміти, коли цей ризик стане більш загрозливим чи ні», – запевнив глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк, коментуючи загрозу нового наступу на столицю з території Білорусі, заявив, що росіяни зараз не мають того потенціалу, який можна було б використати проти України, маючи водночас успіх.

Також у разі повторної спроби наступу окупанті на Київ із Білорусі Сили оборони України розраховують зупинити їх ще на кордоні, і для цього ведуться відповідні роботи.

Теги: розвідка міністр Міноборони Олексій Резніков наступ росіяни

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