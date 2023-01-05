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Загроза нового наступу з Білорусі. Як Київ готовий зустріти ворога

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Загроза нового наступу з Білорусі. Як Київ готовий зустріти ворога
Україна створила угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога
фото: Суспільне

Весь кордон України з Білоруссю зараз – це «суцільні завали та мінні поля»

У разі повторної спроби наступу окупанті на Київ із Білорусі Сили оборони України розраховують зупинити їх ще на кордоні, і для цього ведуться відповідні роботи. Про це під час телемарафону сказав командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

Він наголосив, що Україна постійно відстежує весь рух підрозділів армії РФ, їх нові точки дислокації та полігони. Тому, на його думку, військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби РФ наступати на столицю.

«Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо», – сказав Павлюк.

За словами командувача обороною столиці, весь кордон України з Білоруссю зараз – це «суцільні завали та мінні поля», щоб пройти через них, ворогам знадобляться зусилля.

«До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону», – заявив Павлюк.

Нагадаємо, раніше Павлюк, коментуючи загрозу нового наступу на столицю з території Білорусі, заявив, що росіяни зараз не мають того потенціалу, який можна було б використати проти України, маючи водночас успіх.

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Теги: Київ росія війна окупанти Білорусь

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