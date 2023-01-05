Головна Новини
search button user button menu button

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
ЗСУ відбили атаки окупантів у районі 16 населених пунктів
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 5 січня

Триває 316-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Авдіївському та Куп’янському напрямках ворог після наступальних дій успіху не мав. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести активну оборону, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти вздовж лінії зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 5 січня.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

Ворожі удари по Україні

Протягом минулої доби російські окупанти завдали три ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області; Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення.

Небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Кам’янська Слобода Чернігівської області; Кустине, Майське і Павлівка на Сумщині та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка і Фиголівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках під вогневе ураження потрапили райони 20 населених пунктів. Серед них - Іванівка, Куп’янськ, Дворічна, Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Крохмальне на Харківщині та Макіївка, Площанка і Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 40 населених пунктів. Зокрема це - Верхньокам’янське, Білогорівка, Бахмут, Біла Гора, Диліївка, Авдіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворожий вогонь зафіксовано біля населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі та Пречистівка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках вогневого впливу зазнали райони понад 45 населених пунктів. Від танкових, мінометних та артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Полтавка, Гуляйпілське, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Херсон, Новосілка, Тягинка і Садове.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також п’ять ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

За попередню добу на східному напрямку підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 та БпЛА оперативно-тактичного рівня «Орлан-10».

Воїни ракетних військ і артилерії Сил оборони здійснили вогневе ураження трьох пунктів управління, чотирьох районів зосередження живої сили і військової техніки та двох складів боєприпасів ворога.

Дії РФ на окупованих територіях

Триває примусова інтеграція тимчасово окупованих та зайнятих територій в правове поле РФ. Так, в місті Горлівка Донецької області скорочено термін видачі паспортів російського зразка з 30 до 10 діб. Крім того, в регіоні здійснюється видача номерних знаків та посвідчень водія зразків Російської Федерації.

Читайте також: «Хороший результат». Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку
Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Чергова «бавовна» у Василівці
ЗСУ вдарили по окупаційній комендатурі у Василівці (відео)
Вчора, 15:58
Зеленський повідомив про успіхи на Бахмутському напрямку
«Хороший результат». Зеленський розповів про успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку
Вчора, 23:23
Повітряні сили на сході знищили штурмовик, вертоліт та дрон РФ
Повітряні сили ЗСУ знищили ворожий штурмовик Су-25 і вертоліт Ка-52
Сьогодні, 00:38

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
По всій Україні лунала повітряна тривога (оновлено)
119K
Захисники записали звернення Пригожину та «вагнерівцям» (відео)
28K
Військовий експерт розповів, на яку небезпеку з Білорусі варто звернути увагу
25K
Путін вивів на війну фрегат «Адмірал Горшков» із новими ракетами: деталі
18K
Київ та Москва відреагували на скандальну заяву глави МЗС Ізраїлю
16K
Путін заманює росіян на війну, видав новий указ

Новини

Наступ окупантів на двох напрямках провалився – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Новий наступ РФ та запуск українського наносупутника. П’ять важливих новин 3 січня
3 сiчня, 21:00
ЗСУ завдали нищівного удару по зосередженнях окупантів на Запоріжжі
2 сiчня, 07:10
Ялинка незламності потрапила у рейтинг найкращих у світі (фото)
2 сiчня, 05:25
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
1 сiчня, 18:32
До чого готуватися Україні в 2023 році: генсек НАТО зробив прогноз
1 сiчня, 17:59

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту