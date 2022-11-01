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«Ми ведемо війну не вісім місяців», – Залужний розповів про потенціал Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Ми ведемо війну не вісім місяців», – Залужний розповів про потенціал Росії
Перемога дається Україні дуже важко
фото з відкритих джерел

Збройні сили України зміцнюють оборону і поступово звільняють рідну землю

Головнокомандувач Збройними силами України, генерал Валерій Залужний нагадав українцям про те, що війна проти Росії триває не вісім місяців, а вісім років і вісім місяців. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Той факт, що Україна вже майже дев'ять років протистоїть агресору та звільняє свої території, свідчить про стійкість нації та бажання перемогти у війні. Про це головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний написав у Facebook 31 жовтня.

«Ми ведемо війну проти країни, розмір якої у 28 разів більший за розмір нашої держави, чисельність населення якої більша за нашу в чотири рази, військовий потенціал якої кратно перевищує наші можливості. Ми ведемо війну на суші, у повітрі, на морі, у кіберпросторі. Ми ведемо війну не вісім місяців, а 8 років і 8 місяців. Все це свідчить про нашу стійкість, мужність захищати своє і спрагу перемогти. Чи витримали б інші країни такий тиск?» – написав він.

Залужний розповів, що сьогодні російські окупанти застосували для ударів по цивільній інфраструктурі України 55 крилатих ракет Х-101 та одну керовану авіаційну ракету Х-59, 22 зенітних ракети до С-300, чотири БПЛА типу Shahеd-136 та один БПЛА «Ланцет-3». У Генштабі ЗСУ інформували, що 45 із 55 крилатих ракет українські захисники сьогодні збили.

«Не знаю, як хто, але ми тримаємося, перегруповуємося, нарощуємо резерви, зміцнюємо оборону та поступово звільняємо рідну землю. Перемога дається нам дуже важко. Але вона обов'язково буде», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, триває 250 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.  Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

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Теги: росія Україна Валерій Залужний ЗСУ війна

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