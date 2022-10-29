Залужний розповів про ключові завдання для ЗСУ

Генерал подякував колезі за підтримку та допомогу Україні

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні перемовини із головою об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Про це він повідомив у Facebook.

Залужний під час телефонної розмови поінформував голову об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі про такі ключові завдання української армії:

звільнити окуповані території,

не допустити захоплення ворогом нових ділянок,

забезпечити прикриття об'єктів критичної інфраструктури нашої держави засобами протиповітряної та протиракетної оборони,

продовжити формування та підготовку резервів для ведення майбутніх бойових дій.

«Попри абсолютну вогневу перевагу, збільшення кількості військ та, відповідно, атак за рахунок, у тому числі мобілізованих, противник успіху не має. Завдяки мужності та професійності українських солдат і офіцерів наші рубежі залишаються незмінними, а оборонна операція виконується успішно відповідно до плану», – зауважив Залужний.

Генерал подякував колезі, президенту США Джо Байдену та американському народу за допомогу, завдяки якій Україна продовжує боротьбу.

Нагадаємо, раніше Залужний назвав єдину зброю «масового ураження», яка є в України.

Додамо, 28 жовтня українські військові взяли під вогневий контроль важливу для окупантів трасу. Наразі траса Сватове — Кремінна на Луганщині перебуває під вогневим контролем українських військових.