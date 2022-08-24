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Окупанти обстріляли три громади на Миколаївщині: багато поранених (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти обстріляли три громади на Миколаївщині: багато поранених (фото)
Внаслідок обстрілу зруйновано та виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків
ДСНС

Рашисти поранили двох дітей 

Російські загарбники продовжують атакувати території Миколаївщини. Сьогодні вночі під обстріл пострапили Баштанська, Березнегуватська та Новобузька громади. Є постраждалі. Про це повідомив голова місцевої ОВА Віталій Кім.

«Зранку, 24 серпня, орієнтовно о 04:30 були обстріли м. Новий Буг Новобузької громади. Відомо, що внаслідок цього виникла пожежа покрівлі двоповерхового житлового будинку та ще декілька будинків зазнали пошкоджень. За попередньою інформацією, поранення отримало дев'ятеро людей, з них двоє дітей. Детальна інформація уточнюється. На місці працюють служби по ліквідації наслідків обстрілу», – йдеться в повідомленні.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Під обстріли потрапило село Висунськ. Сьогодні вночі, близько 01:00 були обстріли смт Березнегувате. Внаслідок обстрілу зруйновано та виникла пожежа двох двоповерхових житлових будинків. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Сьогодні близько 01:00 також були обстріли Явкінського старостинського округу Баштанської громади. Є пошкоджені будинки. Кількість руйнувань уточнюється. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Нагадаємо, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

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Теги: окупанти війна в Україні Миколаївщина

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