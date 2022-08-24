Рашисти атакували Дніпропетровщину «Градами» та X-22: є поранені (фото)

У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22

На Нікополь окупанти скерували 20 снарядів

Протягом минулої доби російські загарбники обстріляли три райони Дніпропетровщини – Нікопольський, Дніпровський та Криворізький. Про це повідомляє голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«У Дніпровський район прилетіли дві ворожі ракети Х-22. Вибух спричинив пожежу. Вогнеборці полум’я приборкали. Інформація щодо загиблих та постраждалих з’ясовується», – йдеться в повідомленні.

Нікопольський район росіяни чотири рази обстріляли з важкої артилерії та «Градів». У Марганці постраждала родина. Чоловік та дружина отримали медичну допомогу і лікуються удома. У місті два будинки зруйновані, понад 10 пошкоджені.

На Нікополь росіяни скерували 20 снарядів. Є руйнування житла. Люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді один будинок знищений, декілька понівечені. Люди не ушкоджені.

У Криворізькому районі російські «Урагани» обстріляли Карпівську та Широківську громади. У селі Кошове перебита лінія електропередач.

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Нагадаємо, триває 182-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сьогодні, 24 серпня, у День Незалежності України – рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.